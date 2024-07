A mobilt azóta megtalálták a rendőrök, így eddig még nem látott felvételek kerültek elő. A felvételeken jól látszik, ahogy Magyar Péter sokat mondó mozdulatok kíséretében bulizik a nála jóval fiatalabb lányokkal, majd többször is a lábuk közé guggolva táncol, egyiküket látszólag magához is húzza. A kellemetlen viselkedés miatt a szórakozóhelyről többen is inkább továbbmentek, nem maradtak ott – derült ki a Tények adásából.

Megfogta őket olyan helyen, ahol nem kellett volna, avagy pedig olyat mondhatott, amitől egy idő után elfordultak tőle a lányok. Tehát nem az volt, hogy egész este egy lánnyal táncolt, hanem folyamatosan mást és mást próbált

– mondta a férfi.

A férfi Magyar Péternek politikushoz méltatlan viselkedését videózta, azért csavarta ki a kezéből a mobilt a Tisza Párt (akkor még) alelnöke, akinek a terve az volt, hogy így módja nyílik megsemmisíteni a bizonyítékokat.

Szexuális töltete volt az egésznek. Ami megdöbbentett, hogy ránézésre nagyon fiatalnak gondoltam ezeket a lányokat

– mondta a férfi, hozzátéve: a helyszínen dolgozó biztonsági személyzettől azt is megtudta, hogy Magyar Péter botrányos viselkedése miatt több fiatal is elhagyta a szórakozóhelyet.

Az esetről a Magyar Nemzet minden eddiginél részletesebb beszámolót közölt, amely ide kattintva olvasható.