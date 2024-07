Frissen Fejérből 53 perce

Stílustanácsadó segíti a vásárlókat

Bár nem a ruha teszi az embert, a ruházkodás, a kinézet mindig is meghatározó eleme volt a társadalomnak. A stílusosság mellett a többségnek döntő szempont, hogy jól is érezze magát az öltözékében. Mind tudjuk azonban, hogy kényelmesen és stílusosan öltözködni nem is olyan egyszerű. Ebben segít most Pánczél Anikó stílustanácsadó, aki a JóPont Alapítvány Sarló utcai üzletébe betérő vásárlókat várja péntek délután.

Gombor Lili Gombor Lili

Illusztráció! Forrás: pexels.com

Annak, aki nem elégszik meg az interneten található milliónyi stílus- és divattippel, mindenképp érdemes lesz felkeresnie a székesfehérvári Sarló utca 11/D szám alatt található JóPont Alapítvány adományboltját, ahol Pánczél Anikótól kaphat öltözködési tippeket – adta hírül az ÖKK. Idejétmúlt elképzelés, hogy aki jól akar kinézni, az kövesse az aktuális divatot. A fiatalok körében ennek a felfogásnak rég leáldozott, ők már tudják azt, amit a nagy divatikonok mindig is hangoztattak: a jó kinézet, külső kulcsa az, hogy megtaláljuk a számunkra előnyös stílust. Ez nyilvánvalóan lehet saját kreálmány vagy lehet egy divatos hullám is, amelyre felülünk. A lényeg az, hogy ne egy az egyben másoljuk le azt, hanem azokat a fazonokat, színeket emeljük ki belőlük, amelyek előnyösen mutatnak rajtunk. A fenntarthatóság ma már alapvető elvárás, bármiről legyen is szó. A JóPont Alapítvány üzletébe betérve olyan dolgokhoz juthatunk hozzá, melyekre másoknak már nincs szükségük, nekünk viszont jó szolgálatot tehetnek. Áll ez a ruházkodásra is: ezen a téren is megvalósítható az újrahasznosítás. Pánczél Anikó stílustanácsadó ebben is segítségére lesz az alapítvány boltjába betérő vásárlóknak július 16-án, pénteken, 15:00–18:00 óra között. A tanácsadás ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni ezen a linken lehet.

