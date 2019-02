Parádézott a végén a Fehérvár, amely a rájátszásba jutott

Pazar játékkal és győzelemmel búcsúztatta az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság (EBEL) alapszakaszát Hannu Järvenpää együttese, amely 2015 után ismét a legjobb nyolcba került.

„A kapuk mögött helyet foglaló szurkolóinktól szeretnék segítséget kérni” – kezdte a helyi műsorközlő megszeppent hangon a Volán utolsó és legfontosabb alapszakasz mérkőzése előtt harminc perccel. „Kérem önöket, álljanak fel, hogy még többen beférjenek.” A palánk mögött helyezkedő drukkerek sem voltak irigylésre méltó helyzetben a kilátást illetően, az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokot csordulásig megtöltő, kedvenceiket utolsó leheletükig buzdító (szó szerint) kék-fehér drukkerek gondoskodtak a forró hangulatról – erről a plexin jelentkező jelentős mennyiségű pára is tanúbizonyságot adott. „Győzni kell!” – harsant fel a jól ismert nóta, ami most abszolút helytálló volt: a tabellán hatodik Ördögöknek akár egy vereség is belefért a már rájátszásbeli Salzburggal szemben – ha a Linz is kikapott volna a már biztos felsőházas Klagenfurt ellen –, de jobb volt nem kísérteni azt a bizonyos…

Anze Kuralt, Szabó Krisztián és Timotej Sille játékára továbbra sem számíthatott Hannu Järvenpää, a hazaiak finn mestere, a Bolzano ellen duplázó Arttu Luttinen pedig betegség miatt nem tudta vállalni a játékot.

Szédületes iramban kezdődött az összecsapás, nem ismertek elveszett korongot a felek. Szembetűnő volt a Fehérvár agresszív játéka, Hári Jánosék már az osztrák védőharmadban keményen letámadták a vendégeket. A Red Bull – a Bozennel ellentétben – nem feltartott kezekkel érkezett, Greg Poss fiai már a találkozó elején megmutatták, miért tartják őket a liga egyik legjobb csapatának. A szólóra lóduló Reisz Áron helyzeténél már sokan dörzsölték a tenyerüket, de a remekül helyezkedő Peter Hochkoflernek sikerült elpiszkálnia a korongot. A 16. percben aztán a Bikák csapatkapitánya, Thomas Raffl intette csendre a Raktár utcai szimpatizánsokat, aki Dominique Heinrich passzát varrta fel a léc alá, 0-1. A játékvezetők ugyan segítségül hívták a technikát, de a döntésen ez mit sem változtatott. Mac Carruth fegyelmezetlensége miatt négy az öt ellen kényszerült védekezni a koronázóvárosi speciális egység, amely becsülettel tette a dolgát, sőt, emberhátrányban is többször veszélyeztetett. Közben érkezett a hír Linzből: a Black Wings megszerezte a vezetést, letaszítva ezzel a Fehérvárt a hatodik helyről. Az eredményt leszámítva nem érhette panasz a házigazdák teljesítményét, Sofron István például sokszor saját térfelén csent pakkot, s onnan lendült támadásba. Megnyomta az utolsó perceket a Volán, de az egyenlítés nem jött össze, a hetedik – és ezzel alsóházi – pozícióban várták a folytatást a Fejér megyeiek.

A második periódusban sem fogta vissza magát a két együttes, pazar hokit és magas szintű korcsolyázást láthattunk. Az egyetlen negatívum a salzburgiak provokációja volt, Thomas Raffl eddig sem volt a legkedveltebb személyiség a megyeszékhelyen, valószínűleg ezután sem lesz az. Ty Wisharték biztos lábakon álltak, olyannyira, hogy a 26. percben vissza is jöttek a meccsbe. A szülinapos Stipsicz Bence vezette fel a játékszert, majd egy hatalmas bombával kínálta meg Stephen Michaleket, a levágódó lövés egy osztrák korcsolyáról Erdély Csanád elé került, utóbbi pedig közelről nem hibázott, 1-1. Eközben a Klagenfurt is egalizált Linzben – felrobbant a fehérvári csarnok! Hári cseleit csak nyomozták a Bikák, Sárpátki Tamás éles szögből leadott lövését követően csak úgy záporoztak a pofonok. Tero Koskirantát érthetetlen okok miatt küldték ki két percre, de vele tartott Raffl, valamint Alexander Rauchenwald is. Utóbbi aztán a hokival is foglalkozott: a 35. percben egy gyors ellentámadásból a bal felsőbe zúdított, 1-2. Raffl akár tovább szomoríthatta volna Szabó Dánieléket, de Carruth óriási bravúrral hárított.

„Ami a csövön kifér” – gondolhatta a helyi publikum az utolsó felvonáshoz érve, az Ördögök pedig nem okoztak csalódást. Michael Carusónak 120 másodperc sem kellett ahhoz, hogy fülsüketítő hang­orkánt varázsoljon: a rutinos kanadai bekk a Kígyó térről pókhálózta ki a bal felsőt, 2-2. Ha egy üzlet beindul… Sofron Eric Melandot ugratta ki a jobb szélen, aki előbb megkerülte a kaput, majd az alapvonalról a hálóba helyezett, 3-2. No, de itt még nem volt vége! Jött Stipsicz, aki a torta helyett egy találattal ünnepelt: a válogatott hátvéd a rövid oldalon tréfálta meg az osztrák portást, 4-2. Pazar, mondhatni – csakúgy, mint Erdély Csanád asszisztja volt –, ráadásul Linzben átvette a vezetést a KAC. Kapkodták a fejüket a vendégek, a helyi pontgyáros, Hári János gólja után még jobban főhetett a fejük a Poss-legényeknek, 5-2. Raffl még odaszúrt egyet, de az utolsó szó ki másé lehetett, mint Erdélyé, akinek nem okozott gondot bevenni az üres kaput, 6-3. Győzelmével a Fehérvár AV19 megszerezte a hőn áhított hatodik helyet, amivel – 2015 után újból –

a playoffba jutott.