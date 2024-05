Termelési verseny és élüzem avatás

Az 1960-as évekbeli lapokban sokszor kevesebb aktuális hír, viszont annál több riport jelent meg. Utóbbiak természetesen termelőszövetkezetekről, gyárakról, a termelés nagyszerűségéről, esetleg – mondjuk így – szocialista emberi sorsokról szóltak. Az idősebbeknek nem kell elmondani, de vélhetően a fiatalabbak is tudják, hogy abban az időben az egyik legnagyobb ünnep május 1. volt. A munka ünnepe, amihez kapcsolódva nagy ünnepségeket tartottak, kitüntetéseket adtak át és persze az újságok címoldalán terjedelmes vezércikkeket publikáltak. 1964-ben a Hírlap ünnepi számában címlaphír volt, hogy három megyei termelőszövetkezet kapott kitüntetést az előző évben meghirdetett országos termelési versenyben: a besnyői Sallai és a székesfehérvári Szabad Élet elnyerte a Minisztertanács vándorzászlaját és a Kiváló termelőszövetkezet címet, a székesfehérvári Kossuth Tsz pedig a Minisztertanács elismerő oklevelét kapta. Ugyancsak a munka ünnepe alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézete és gazdasága jubileumi, valamint élüzemavató ünnepséget tartott.

Felvonulás, majális

1984-ben május 3-án számolt be a Hírlap a megyében tartott május 1-jei felvonulásokról. A fehérvári eseményekről szóló tudósítás így indult: „Aranyat érő májusi esővel köszöntött a munka ünnepének reggele a megyeszékhelyre. Zenés ébresztő hangjai mellett készülődtek a felvonulásra igyekvők gyülekezőhelyeikre. A további esőt ígérő borús időjárás ellenére az ünneplők százai, ezrei özönlötték el a Népköztársaság útjának környékét. Kék és piros kendőt lobogtató, játékos kedvű gyermekcsoport is idejekorán birtokba vette a Dózsa György teret.” A felvonulás 10 órakor kezdődött és majálissal ért véget. Hasonló forgatókönyv szerint ünnepelték május 1-jét az újság tanúsága szerint Dunaújvárosban, Móron, Bicskén, Sárbogárdon és Gárdonyban is, ahol a felvonulásokat tornabemutatók, koncertek, zenés-táncos műsorok színesítették.

Éljen május elseje helyett Éljen Európa!

Május 1-jén, ünnepnap lévén sosem jelent meg az újság, az úgynevezett ünnepi számokat többnyire április 30-án adták ki, pirossal nyomtatva a megszokott kék színű fejlécet. 2000-ben azonban éppen ekkorra esett Magyarország Európai Uniós csatlakozása, így az Éljen május elseje helyett ezúttal a Köszöntünk, Európa: Magyarország hazatért! címmel indult az április 30-i újság. A következő, május 3-i számban pedig – mintegy kontrasztban a 20 évvel korábban megjelent lapszámmal – arról lehetett olvasni, hogyan ünnepelték meg ezt az eseményt a megye városainak és falvainak közösségei, sőt azt is megtudhattuk, hogy Dunaújvárosban született meg a megye első EU babája.