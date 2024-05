A Seuso-kincs rejtélyeinek ismert kutatója három évtizede foglalkozik a késő római ezüstkészlet titkainak feltárásával. Ezért gyakran hívják az ország különböző városaiba, falvaiba szervezett közönségtalálkozókra. Emlékezetes teltházas előadást tartott Magyar Tudományos Akadémián és Párizsban is, valamint Münchenben. Többször volt a fehérvári Seuso-estek vendége, de Kőszárhegyre is meghívták már.

E héten, pénteken sikerül eljutnia Szabadbattyánba is. A találkozás a helyiekkel azért is lesz fontos számára, mivel a nagyközség határában a Péter-Bánkút-dűlőben található régészeti területet a Seuso-kinccsel is összefüggésbe hozták Nádorfi Gabriella régész ásatásai révén. A kincs egyik feltételezett lelőhelye, amit eddig teljes mértékben sem megerősíteni, sem kizárni nem lehetett. Az ezüstkészlet megtalálási helyéhez hasonlóan több talány fűződik még a megtaláló személyéhez és meggyilkolásához. Erre is választ keres Dézsy Zoltán az általa rendezett két dokumentumfilmben, ezen kívül a Seuso-kincs még ismeretlen részének, valamint lappangó darabjainak a megtalálásában is tevékeny részt vállal. Közvetítésével jelent meg a lapunkban és hírportálján a közelmúltban az a 10 millió forintos díjfelajánlás, amelyre továbbra is várja, a Seuso-kincs még ismeretlen darabjaival jelentkezőket. A felhívásban érintettek a 06 20 6170 600-as telefonszámon, vagy a [email protected] email-címen kereshetik, de Dézsy Zoltán elérhető facebook-on is, üzenetben. A díjfelajánlás május 31-ig él, a jótékony díjfelajánló addig helyezte letétbe egy budapesti ügyvédi irodánál az említett összegű jutalmat.