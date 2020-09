Nagy halat fogtak az Acélbikák

A Dunaújvárosi Acélbikák csapata szerződtette az NHL-t megjárt Martin St. Pierre-t.

A kanadai–kazah kettős állampolgárságú Martin St. Pierre lesz a Dunaújvárosi Acélbikák első olyan játékosa, aki az Észak-amerikai profi jégkorongligában jégre lépett pályafutása során.

A támadónak ugyan összesen 39 mérkőzése volt a világ legerősebb pontvadászatában, ám emellett rengeteg klubban bizonyította kivételes tudását. Az AHL-ben például több mint 600 pontig jutott 625 meccsen, majd a KHL-ben töltött 6 szezonja során a Barisz alapemberévé vált, a kazah állampolgárságot is megkapta, így részese lehetett 2019-ben a válogatott A csoportba jutásának. St. Pierre-nek van egy OHL- és egy EBEL-bajnoki címe is, míg legutóbb 2019-ben a DVTK Jegesmedvék színeiben 17 meccsen 13, a Slovan mezében 21 találkozón 18 pontot gyűjtött. Érkezése óriási erősítést jelent az egyelőre a koronavírus-járvánnyal küzdő Újvárosnak, amely néhány hét csúszással kapcsolódik be az Erste Liga küzdelmeibe.

A játékos már csatlakozott is az Acélbikák keretéhez, bár egyelőre még ő sem edzhet a járványügyi korlátozások miatt, de azért elárulta a klub honlapján, miért is szerződött Dunaújvárosba.

– Ugyan jó formában érzem magam, a koronavírus okozta gazdasági helyzetben nem volt könnyű csapatot találnom, de szerencsére Dave Leger vezetőedzővel egy városból származunk, ez megkönnyítette a helyzetemet, hogy itt játszhassak, különösen úgy, hogy volt még szabad légiós helye a csapatnak.