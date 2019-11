Megye I: nem minden középcsapatnál alakult eddig úgy az idény, ahogy azt elképzelték

Hivatalosan az első, előrehozott tavaszi forduló lejátszásával másfél hete véget ért az idény Fejér Megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. Még mielőtt némi erőt gyűjthetnének, és pihenőre vonulnának a csapatok a vezetőedzőket kértük számvetésre az őszi idényben történtekről, valamint érdeklődtünk tőlük a gárdák jövőbeni terveiről.

Értékelésünk második részében a tabella középső régiójában (6–10. helyezettek) elhelyezkedő együttesek szakvezetői válaszoltak az általunk feltett kérdésekre.

Mi volt a célkitűzés, mi valósult meg ebből?

Hogyan tekint vissza erre a szezonra? Mivel volt elégedett, mi az, amiben javulni kell tavasszal?

Hogyan tovább, mikor indul a felkészülés, lesznek–e változások a keretben?

6. Sárbogárd SE

Pajor László szakmai igazgató: – Az alapozásunk alapvetően jól sikerült, erős ellenfelek ellen nehéz mérkőzéseket játszottunk. Nem panaszkodhatunk, jól is igazoltunk. Célunk az volt, hogy az első ötben végezzünk, erre lett volna esélyünk, hogyha az elmaradt mérkőzést Lajoskomáromban hozzuk. Különböző szakaszokból állt ez bajnokság, voltak nagyon jó meccseink, de akadtak olyanok, amelyekből tanulnunk kell, ezeket meg kell tartani, a többit, pedig elengedni. A hajrában az utolsó három-négy mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, ezt leszámítva körülbelül azt kaptam, amit vártam a csapattól. Elsősorban a társaság hozzáállásával voltam megelégedve, egy-egy mérkőzést leszámítva jól játszottunk, harcosan küzdöttünk, és koncentráltan, valamint fegyelmezetten szerepeltünk. Ebben feltétlenül előreléptünk, viszont sajnos többször bejött olyan egyéni hiba, amiből elkerülhető gólokat kaptunk. Ezekre igazán nehéz felkészülni. Amíg együtt volt a csapat, addig kifejezetten egységesen játszottunk, ahogy a sérülések miatt megbomlott az alapcsapat, inkább mentális hibák akadályozták az eredményességet. Abban kellene javulni, hogy az egyéni hibákat minimálisra csökkentsük. December elejétől kap majd a csapat pihenőt, amennyiben nem lesz változás a kiírásban, akkor február elején kezdjük majd a felkészülést. Idáig nem jelezte senki, hogy elmenne a csapattól, igazolásokon ennek függvényében gondolkodunk, elképzelhető, hogy egy, esetleg két játékos érkezhet.

7. Lajoskomárom

Megyeri János vezetőedző: – A bajnokság elején a 8. hely környékét céloztuk meg. Ezt el is tudtuk érni. Az első fordulókban kissé nehézkesen indultunk el, nem úgy állt össze a csapat, mint szerettük volna. Nem játszottunk úgy, mint ahogy én elképzeltem, csak a végére kezdett megmutatkozni igazán, hogy mire is képes a csapat. Egy kicsit kevesen vagyunk, ezt a problémát azzal fogjuk megoldani, hogy inkább a helyi kötődésű játékosokra támaszkodunk. A koncentrációval és a védekezéssel csak részben voltam elégedett, azt még össze kell csiszolni, erre a tél folyamán nagyon sok munkát kell fordítani. Ezen kívül stabilabbá kell válnunk, és gyorsítani kell a játékunkon ahhoz, hogy a felsőházi csapatokkal fel tudjuk venni a versenyt. Hatvan percig Gárdonyban nem játszottunk rosszul, de utána jött az összeomlás. Ezeket kell nekünk kiküszöbölni, és a hátralevő harminc percre kell fókuszálnunk. Pozitívum volt, ahogy telt az idő a bajnokságban, úgy a második számú csapatunkból tudtunk meríteni. Ezek a játékosok nagyon pozitívan álltak hozzá, ez is hozzásegített bennünket, hogy a szezon végén jöttek az eredmények. Január 22-én kezdjük a felkészülést, addig heti egy-egy alkalommal műfüvön játszunk, és szeretnénk elindulni a téli műfüves bajnokságban. Úgy tudom, hogy senkinek nincs távozási szándéka, a csapat megerősítését, pedig helyben próbáljuk megoldani. Biztos, hogy lesznek felkészülési mérkőzések, magasabb szintű csapatokkal is tudunk találkozni, így a Paks, és a Kiskőrös gárdáival is megmérkőznénk.

8. Martonvásár SK

Patkós Csaba vezetőedző: – Nyáron nagyon nehéz helyzetben voltunk, végigvittünk egy olyan évet, ahol le a kalappal azon játékosok előtt, akik mellettünk voltak. Ez így nem működhetett tovább, hellyel-közzel sikerült megerősíteni a csapatot, bár egy két játékossal nem tudtam számolni azok közül, akiket idehoztunk. Ezen változtatnunk kell, hogy tovább tudjunk lépni. Az biztos azonban, hogy egyet léptünk előre, eléggé stabil csapatom lett, az látszott, hogy ha sérülések, vagy eltiltások sújtanak bennünket, akkor az már problémát okoz. Két-három játékossal feltétlenül bővíteni kell a keretet. Több mérkőzésen megvolt a győzelmi esélyünk, de aztán csak egy pont lett a jutalmunk. Azon kell javítanunk, hogy ezeket a mérkőzéseket pozitív irányba fordítsuk, de ehhez többet kell dolgoznunk! Január végén mindenképpen elkezdjük a munkát, elindulunk a műfüves bajnokságban, ez adhat bizonyos alapot a szezonra, mellette, pedig több felkészülési mérkőzést kell játszanunk. A régi szép időkben volt, amikor 10-12 edzőmeccset is játszottunk. Ez sem elképzelhetetlen, hiszen adottak a lehetőségek, pályánk van.

9. Sárosd Kronos Sport

Arany Tibor megbízott edző: – Mindenképpen előrébb szerettünk volna végezni. Legalábbis ez volt a célkitűzésünk. A csapatot érintő változások, valamint a folyamatos sérülések akadályozták a munkát, így rendszeresen 16–18 éves fiatalokkal töltöttük fel a keretet, illetve a csapatot. Amennyiben ezt az oldalát nézem, az eredmény, amit elértünk nem számít rossznak, hogyha viszont a mérkőzéseket tekintem át, Enyingen három pont megszerzését terveztük, valamint több olyan döntetlent játszottunk, amelyeken inkább felénk billent a mérleg. Ha ezeket a pontokat hozzáadom, akkor szebben is tudtunk volna végezni. Ezek a hiányosságok okozták azt, hogy nem tudtuk elérni az elvárt helyezést. Azt feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy minden csapatot megzavar egy olyan változás, mint ami nálunk történt. Nyilván az edzők jönnek-mennek, de nálunk Dvéri Zsolt annyi ideje itt volt a csapat mellett, és olyan szemléletet képviselt, hogy ez a változás feltétlen érződött a távozása után. Az sem szokványos, hogy én játékosként kaptam lehetőséget arra, hogy irányítsam a csapatot, elégedett voltam azzal, hogy a játékosok ezt a változás elfogadták, és pozitívan álltak hozzám. Ezen kívül megvolt a csapatnak a tartása végig, összesen három vereséget szenvedtünk. Ezek közül a két bajnokesélyestől kaptunk ki, valamint az Enying ellen történt az a baki, már a vége felé. Egyébként kiegyensúlyozottak voltunk, tudtunk jó eredményeket elérni. A felkészülést január 20-a környékén fogjuk elkezdeni, mindenképpen tervünk között szerepel, hogy igazolunk játékosokat. Egyrészt azért, mert Dvéri Zsolt és én is játékos-edzőként szerepeltem, a támadó szekcióban pedig Szekeres Marcell keresztszalag-szakadást szenvedett, rá nem számíthatunk egész szezonban, őt is pótolnunk kell. Minél több edzőmeccset játszanánk, hogy be tudjuk gyakorolni azokat az elemeket, amelyek hiányosak voltak az ősszel.

10. Ercsi Kinizsi

Lieber Károly vezetőedző: – Az első ötben szerettünk volna végezni, ez az őszi idényben nem valósult meg, sőt a tizedik helyen zártunk. Kudarcnak éljük meg, sajnos a kupadöntő óta leeresztett a csapat. Nem sikerült a felkészülés sem a legjobban, a védekezésünkön mindenképpen javítanunk kell. A kupadöntőn Kovács Péter megsérült, azóta sem számíthatunk rá, az ő játéka meghatározó a belső védő pozíciójában. Hiába igazoltunk egy fiatal védőt, mégsem tudott beépülni a csapatba, aztán ő is korán megsérült. Az első nyolc mérkőzésen gyakorlatilag nem tudtam ugyanabban a felállásban a védelmet úgy összerakni, hogy az jól működjön. Voltak olyan meccsek, hogy Zsigmond László pályaedzőmet kellett bevetnem védőnek, mert teljes mértékben elfogyott a védelmünk. Ráadásul Tolnai Péter is abbahagyta a játékot. Ez végig azért érződött, rengeteg gólt kaptunk, pozitívum, pedig nem nagyon volt ebben a félévben. Egy játékost tudnék kiemelni, Hollentoner Edvin hozzáállása nagyon kellemes meglepetés, mindent beleadott, hatalmas erőbedobással játszott. Ilyenkor nagyon nehéz változtatni a kereten, nem is nagyon akarunk. Mi senkit sem akarunk elküldeni, ha ellenben lesznek olyanok, akik nem nálunk folytatják, akkor meg kell erősíteni a csapatot. A helyi fiatalokat szeretnénk továbbra is beépíteni. Január végén kezdjük a felkészülést, a cukorgyárban, a műfüves pályán, de megpróbálok teremben is lehetőséget keresni, a tervek szerint majd heti három alkalommal fogunk találkozni.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 14 12 1 1 55-1537

2. Mór 14 11 1 2 63-1434

3. Főnix-Baracska 14 8 1 5 33-2425

4. Tordas Fész Zrt 14 7 3 4 25-2024

5. Flavus Velence 14 6 4 4 22-1922

6. Sárbogárd 14 5 5 4 26-1920

7. Lajoskomárom 14 6 0 8 24-4118

8. Martonvásár 14 4 6 4 21-1518

9. Sárosd Kronos Sport 14 4 6 4 25-3018

10. Ercsi Kinizsi 14 5 1 8 25-4016

11. Ikarus-Maroshegy 14 4 3 7 18-2015

12. Bodajk 14 3 5 6 16-3014

13. Kisláng-Telmex 14 3 2 9 22-4911

14. Enying 14 1 0 13 10-493