Lejátszotta idei első felkészülési mérkőzését az Aqvital FC Csákvár

a labdarúgócsapat remek játékkal rukkolt elő kazah riválisa ellen.

Az NB II-es folytatásra hangoló csapat nem egy hétköznapi sörmeccset vívott a Törökországban edzőtáborozó FC Tobol ellen, a kazah élvonalbeli bajnokság 3. helyezettje nemzetközi szinten is komoly erőfelmérőt jelentett Szijjártó István fiai számára.

Az Európa-liga idei kiírásának második selejtezőkörében kieső kazahok kezdték jobban a találkozót, akik a 18.percben megszerezték a vezetést egy gyorsan elvégzett szabadrúgást követően, 0-1. A bekapott góltól nem zuhantak össze a csákváriak, a kölcsönből visszatérő Skribek Alen is igen aktív volt, de a félidőben maradt az egygólos FC Tobol-előny.

A második játékrészben teljes sorcserén átesve is maradt támadásban a Csákvár, amely Deutsch, Baróczi, majd Baracskai révén egyenlíthetett volna. A hőn áhított találatra végül a 82. percig kellett várni, amikor Daróczi bal oldali beadását Dulló Martin fejelte a kapuba, kialakítva az 1-1-es végeredményt.

