Lassú kezdés után győzött a DKKA

A női kézilabda-bajnokság 14. fordulójában a Dunaújvárosi Kohász KA lezárta az utóbbi három forduló negatív sorozatát, és lendületes játékkal legyőzte a Vác együttesét, visszavágva az első fordulóban elszenvedett idegenbeli vereségért.

Dunaújvárosi Kohász KA–GVM Europe Vác 35-29 (21-14) Dunaújváros, 750 néző. Vezette: Bonifert, Oláh DKKA: Csapó – Grosch 4, Szekerczés 9 (6), Bouti 4, Sirián 1, Ferenczy 6, Kazai 5. Csere: Vártok (kapus), Cifra, Nick 1, Szalai B. 1, Molnár B. 2, Dombi L., Mihály 2. Edző: György László. Vác: Arenhart 1 – Diószegi 1, Hámori 3, Helembai F. 3, De Souza 7 (6), Kácsor 6, Radoszavljevics 2. Csere: Bukovszky (kapus), Szabó K. 1, Szamoránsky P., Jovetic 3, Lakatos 2. Edző: Szilágyi Zoltán. Kiállítások: 20, ill. 12 perc Hétméteresek: 7/6, ill. 10/6 Nem a legjobb előjelekkel várta riválisát az újvárosi gárda, hiszen kis túlzással a „kórház” táblát is kitehették volna a piros-fehér öltöző ajtajára. Monori Orsolya négy hétre esett ki bokaszalag-szakadás miatt, Szekerczés Luca influenzás beteg volt, csütörtökön edzett először, Sirián Szederke szintén hasonló okok miatt volt maródi – utóbbi két játékost végül nevezte György László edző.

Szalai Babett ugyan még mindig nem épült fel a mosoniak ellen összeszedett sérüléséből, de ott volt a meccs kezdetén – más kérdés, hogy mindössze négy percig segíthette csapatát, ezt követően újfent kidőlt. Katarina Tomasevics és Camila Micijevic játékára pedig már régóta nem számíthatott a szakvezetés. Jól kezdtek a vendégek, akik Karoline De Souza és Hámori Konszuela találatainak köszönhetően kétgólos előnyhöz jutottak. A 9. percben egyenlített Grosch Vivien, majd szép lassan átvette az irányítást a DKKA. Stabillá vált a védekezésük, elől is hatékonyak tudtak lenni, a szünet előtt például Ferenczy Krisztina és Kazai Anita rendkívül fontos gólokat lőttek. Ezek is hozzájárultak a szünet előtti magabiztos előnyhöz, a 25. percben már nyolccal vezettek (20-12), a hajrában pedig bár visszaestek, a záró öt percben csak egy gólt csökkentett hátrányán a Vác. A pihenő után összekapták magukat a vendégek, felzárkóztak négy gólra, ráadásul Barbara Arenhart üres kapus találata még egy lépéssel közelebb vitte őket az egyenlítés felé. Ez azonban elmaradt, a Kohász fokozatosan átesett a holtponton. Szekerczés Luca hetesei is rendre célba értek, a végére pedig nemcsak megtartották, hanem növelték is előnyüket, 35-29 lett a vége.