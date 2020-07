Kivárásra játszanak az öttusa szövetségnél

A hazai öttusaszövetség versenyigazgatója szerint egyelőre mindenki kivár a pandémia miatt. A jövő évet tervezik.

Először június végén, később szeptember végén rendezték volna a felnőtt öttusázók Európa-bajnokságát a koronázóvárosban. Az európai szövetség, az ECMP, majd a hazai, a MÖSZ is bejelentette, a Fehérvárra tervezett Európa-bajnokságot 2020-ban biztosan nem rendezik meg. Ha minden jól alakul, a seregszemlére két év múlva, 2022-ben, a tokiói olimpiát követő esztendőben kerül sor. A hazai szövetség versenyigazgatója, Kármán Sándor így kalkulál.

– A felnőtteknél az első, biztosnak tűnő időpont a világversenyek kapcsán a Minszkben megrendezendő vb tavasszal, aztán a VK-döntő Szöulban júniusban, majd az olimpia augusztusban – ad gyors helyzetelemzést Kármán Sándor.

– Az idei évre tervezett via­dalok közül nem törölték a junior Eb-t Barcelonában, ezt október közepére tervezték, információink szerint a házigazda le akarja mondani, ezt július 15-ig kell közölnie a kontinentális szövetséggel, vélhetően meg is teszi hamarosan. A 24 éven aluliak Európa-bajnokságát a lengyelországi Drzon­ków rendezné november közepén, addig sok minden történhet, de a jelenlegi helyzet nem kifejezetten biztató. A felnőttek vb-jét a mexikói Cancún rendezné – egy kínai helyszín helyett ugrottak be kora tavasszal –, e tárgykörben sincs döntés, a nemzetközi versenynaptárban még szerepel az esemény. Itt sem jók az előjelek, az amerikai kontinens nem áll jól, az Egyesült Államok jelenlegi helyzetét ismerjük a koronavírus kapcsán, a brazíliai állapotokat szintén. Mexikóval nincs különösebb gond, de kérdés, mi lesz a folytatásban.

Ahogy a többi sportágban, a modern pentatlonistáknál is kivárnak. Az öttusázók illetékesei bár nem írták le, szóban megállapodtak, ha minden kontinensen rendeződik a helyzet, három hónappal később rendezik az első, tétre menő erőpróbát. Mivel az érintettek öt sportágban érdekeltek, kilencven nap kell a megfelelő felkészülésre. – A lényeg, hogy minden sportoló azonos feltételek között készülhessen, három hónapig. Bár itthon már nincsenek korlátozó intézkedések, de nagyon sok helyen vannak, bármikor változhat a helyzet. A második hullám gyakran kerül szóba. Attól nem tartok, hogy jövőre nem lesz versenyszezon és olimpia, de a jelen kapcsán nehéz bármit is mondani. Bár hozzáteszem, az ötkarikás játékok esetében vannak pesszimista hangok, én úgy gondolom, az megrendezhető, még akkor is, ha felvet kérdéseket.

A versenyigazgató reméli, addigra helyreáll a világ korábbi rendje, de ha mégsem, a földgolyó legnagyobb sport­eseménye akkor is megrendezhető lesz, egy esztendő múlva.

– A versenyzők a megfelelő szabályok betartásával felkészülnek, a beutazás előtt gyorsteszteket végeznek. Az olimpiai faluban nem gond szeparálni a sportolókat, ki- és bejárás nincs, csak az edzés- és versenyhelyszínekre, a sportolók a nézőkkel nem érintkeznek a lelátón. Mivel ez az év fő versenye, ha a hazatérés után az adott országban kéthetes karanténba kell vonulni, azt bárki vállalja, főleg ha az élete álmát mindenki megvalósíthatja, részt vehet az olimpián. Persze ez még távoli, addig minden rendeződhet.