Harangozó felkészülten várja a viadalokat

Magabiztosan nyerte az öttusázók szünet utáni, első, vidéki tesztversenyét múlt héten Harangozó Bence. A Volán Fehérvár pentatlonistája magabiztosan győzött a lézerlövészetes futásban a Börgöndi úton.

A 28 esztendős, korábbi junior világbajnok és felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes a négy, nyolcszázas kör megtétele és a négy lövészet után elsőként ért célba 11 perc 45 másodperces eredménnyel, Bernáth Bálint 12.25-öt teljesített, a még junior korú Salga Gergő érkezett harmadikként, 12.30-as időeredménnyel.

Minden jel arra mutat, nem töltötte tétlenül az utóbbi hónapokat.

– Igen, jó formában érzem magam. Mondhatjuk, simán nyertem a felmérőt, de azért távolról sem vagyok tökéletes állapotban, akadtak hibáim, jövő héten szeretném kijavítani ezeket, a következő tesztversenyen. Örülök ezeknek a lehetőségeknek, mert végre versenyhelyzetet modellezhetünk, a monoton edzések után.

Tehát gyakorlásnak tökéletes volt a múlt heti erőpróba.

– A klubtársaimmal most már tudjuk, honnan indulunk, és azt is, hova szeretnénk eljutni. Mivel márciustól két hónapon át nem volt alkalmunk megfelelően tréningezni, a jó formától messze vagyunk, de arra törekszünk, hogy minél gyorsabban utolérjük magunkat. Nem könnyű fenntartani a motivációt, ugyanis senki nem tudja, mikor rendeznek komoly versenyt itthon vagy külföldön. Mivel március derekán az uszodák is bezártak, más lehetőség nem volt, egyénileg futottam, erősíteni jártam, személyi edző foglalkozott velem. Aztán egy hónappal ezelőtt a fővárosban végre úszhattunk, néhányan hozzájutottunk ehhez a lehetőséghez, heti két alkalommal.

Tavaly a fehérvári világkupán rajthoz állt, de nem jutott döntőbe, egyéb világversenyeken pedig nem kapott bizalmat.

– Nem sikerült jól a 2019-es esztendőm. A hazai rendezésű, nyár eleji vk-n nem tudtam beverekedni magam a fináléba, amiben szerepet játszott, hogy előzőleg megbetegedtem, tüszős mandulagyulladással bajlódtam. Nem tudtam úgy felkészülni, ahogy szerettem volna. Ez főleg a fizikai számokra vonatkozott, a futás az erősségem, mégis nagyon elfáradtam a végére. Kikerültem a válogatott keretből, világversenyeken nem vehettem részt, mindössze a fehérvári vk adott lehetőséget a bizonyításra. Ezek után az idei évnek úgy vágtam neki, lényegesen jobb lesz, mint a tavalyi. Ahogy korábban, most is a futás megy a legjobban, a furcsa körülmények, az elmúlt hónapok nehéz felkészülési lehetőségeihez képest jó állapotban várom a folytatást.

Öt éve, az angliai Bathban érte el élete legjobbját, Eb-ezüstöt nyert váltóban, Málits Istvánnal. Gondol arra a sikerre?

– Igen, Málits Sityuval öt éve, Bathban ezüstérmesek lettünk az ukránok mögött, továbbá örömmel emlékszem a fehérvári, junior világbajnokságon, csapatban nyert aranyra is, Málits és Demeter Gergely társaságában. Továbbá a három esztendeje, a kairói vk-n mix váltóban elért bronzéremre, Alekszejev Tamara társaságában. Az idei céljaim között szerepel, hogy mindenben előrelépjek. Remélem, rövidesen versenyezhetünk, furcsa lenne a 2020-as esztendő tétre menő viadalok nélkül.