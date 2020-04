Csorvási Milán nem elégedett

Székesfehérvár Az Alba Fehérvár kosarasai a 6. helyen álltak, amikor a szövetség a pontvadászatot lefújta. A center, Csorvási Milán értékeli a kurtán zárult pontvadászatot.

A következő idényre érvényes szerződéssel mindössze két albás játékos rendelkezik, a csapatkapitány, Markovics Luka, valamint a center, Csorvási Milán. Előbbi Kaposvárról, utóbbi Körmendről tért vissza júliusban, mindketten két évre szóló szerződést szignóztak.

– Kétéves megállapodást kötöttem a klubbal, ezt tartottam jó megoldásnak, miként Luka is. Továbbá a klub saját nevelésű fiataljai rendelkeznek még élő szerződéssel, úgy tudom, utóbbiak hosszabb időre kötelezték el magukat. Volt arról szó, hogy tavaly nyáron egy évet írok alá, a klub erre is nyitott volt, én azonban úgy gondoltam, biztonságot, nyugalmat ad, ha 2021-ig kötelezem el magam. A külföldiek mindig egy évet írnak alá, hazai játékosok esetében előfordul, hogy két idényre szignózzák a szerződést. Nekem biztonságérzetet adott, állandóságot biztosít, a családom miatt ez különösen fontos. Jól éreztem magam a családdal Körmenden, közel is voltunk a megállapodáshoz, aztán a fehérváriak ajánlatára mondtam igent – mondja Csorvási Milán.

Most várják második gyermeküket, aki szeptember elején érkezik. Kislánya, Lili pár nap múlva ünnepli harmadik születésnapját.

– A koronavírus miatt a nőgyógyászok sem a megszokott ritmusban dolgoznak, az utóbbi időszakban a nejem nem tudott elmenni kivizsgálásra. Minden rendben van a babával, de azt nem tudom megmondani, kisfiú vagy kislány érkezik kora ősszel. A következő kontroll után majd okosabbak leszünk, mi is izgatottan várjuk az eredményt. A járvány miatt minden megváltozott, nemcsak a sport állt meg, az életünk is nagyban átalakult. A csapattal nem edzhetünk, konditerembe nem mehetünk, a lakásban végzek erősítő gyakorlatokat, valamint futni járok a palotavárosi tavakhoz.

Nem számított arra, hogy egyik pillanatról a másikra tekintik befejezettnek a bajnokságot. Abban viszont biztos volt, hogy halasztás következik.

– Úgy gondoltam, szünet jön, aztán folytatjuk. Ám az azóta eltelt idő egyértelműsíti, a szövetség vezetői jól döntöttek az azonnali zárással. Ugyanis senki nem tudja, mikor cseng le az egész, jóval hosszabb lesz a lefolyása, mint amit egy hónapja sejteni lehetett. Zárt kapus meccseknek semmi értelmük, nincs hangulat, és elveszti értékét a hazai pálya. Jövőre jobb szezont remélek magamtól, szeretnék kiegyensúlyozottabban teljesíteni, fontosabb tagja akarok lenni a csapatnak. Több játékpercet és több bizalmat is remélek.