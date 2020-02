Amíg van matematikai esély az előzésre, nem adja fel a Vidi

A MOL Fehérvár FC 1-0-ra elvesztette a listavezető Ferencváros elleni rangadót, így a két mérkőzéssel is kevesebbet játszó Fradi hatpontos előnyre tett szert. Innen már rettentő nehéz befogni a zöld-fehéreket.

Most valahogy nem volt üdvözítő fehérvárinak lenni a Groupama Arénában. Az első félidőben oly mértékben játszott alárendelt szerepet a MOL Fehérvár FC, hogy szorongatóan kínos volt látni a csapat szenvedését. Szinte nem volt egy pontos átadás két játékos között, a labdákat körülményesen és lassan próbálták magukhoz édesgetni a fehérváriak, de ezt a nagy lendülettel robogó Fradi nem várta meg. Csoda, hogy érintetlen maradt a Vidi hálója az első 45 percben, más kérdés, hogy a szünet után lecsapott az FTC, Zsubkov talált be, a gól után kapott erőre a Vidi, de játékában nem volt benne a gól. Sajnos, most sem. Így a Ferencváros megérdemelten nyert, s hatalmas lépést tett újabb bajnoki címe felé.

– Az első félidőben nagy nyomást helyezett ránk a Fradi, szinte ki sem jöttünk a félpályáról. Azonnal vissza­presszingeltek, és náluk volt a labda. A második félidőben ez megváltozott, mégis ekkor kaptuk a gólt – tekintett vissza a találkozóra a jól védő, a mérkőzés hajrájában tizenegyest is hárító kapus, Kovácsik Ádám. – A gól után feljebb mentünk, mi is letámadtuk őket, nehezebb volt nekik kihozni a labdát, kiegyenlítettebb volt a játék, noha nagy helyzetet nem sikerült kialakítanunk. A Fradinak több helyzete volt. Csalódottak vagyunk a mutatott játék, de legfőképp az eredmény miatt. Ameddig matematikai esélyünk van, küzdeni fogunk a bajnoki címért. De felesleges a tabellát nézegetni, meccsről meccsre kell gondolkodni, s nyerni a mérkőzéseket. Zsinór­ban három-négy-öt találkozót is meg kell nyernünk, mert az lenne méltó a Vidihez.

A sok sérült miatt Hangya Szilveszter a védelem jobb oldalán volt kénytelen játszani.

– Az első félidőben nagyon mélyen védekeztünk. A második játékrészben viszont sikerült kijönnünk a szorításból, és ha nem kapunk gólt egy kontra végén, akkor szerintem mi szereztük volna meg a vezetést – vélekedett Hangya. – Nem az én tisztem ezzel foglalkozni, de úgy gondolom, elmaradt egy piros lap Otigba részére. Nyilván teljesen másképp alakult volna minden, ha mi kerülünk emberelőnybe. El kell ismerni, lépéselőnyben van a Ferencváros, de amíg van matematikai esélyünk a bajnoki címre, addig nem adjuk fel.

– Azt kaptuk, amit vártunk, egy kemény mérkőzést egy jó csapat ellen – értékelt a találkozó után Joan Carrillo, a Vidi vezetőedzője. – A védekezést sikerült többé-kevésbé megszervezni, de támadásban többet kell mutatnunk. A Ferencvárosnak érzésem szerint az első félidőben volt több lehetősége, mégis a második játékrészben szerezték meg a győzelmet jelentő gólt. A párharcokban jobb volt a hazai csapat, mi a játékra szerettük volna helyezni a hangsúlyt, de sok technikai hiba csúszott a passzokba és a labdavezetésekbe is. Előre cseréltünk, mert nyerni jöttünk, de a változtatások után is megmaradtak a hibák. Jelen pillanatban nem a hátrányon jár a fejem, hanem azon, hogy megfelelő regeneráció után jó állapotban legyünk a szerdai, Újpest elleni kupameccsen és a szombati bajnokin. Tudom, hogy hat pont jelenleg a Ferencváros előnye, amely akár még nőhet is, ha megnyerik az elmaradt találkozókat, de a klubnál mindenki harcol a végsőkig a bajnoki címért.