A Pitypang zenekar énekelteti és táncoltatja meg elsőként a csalai piknik gyermekközönségét tíz órától. A népszerű zenekar saját szerzeményekkel és ismert gyermekslágerekkel is készül, olykor még egyszerűbb hangszerek használatára is invitálják a gyerekeket. A folytatásban a színpadon tizenegy órakor Vitéz László keres menyecskét Barna Zsombor bábelőadásában, amellyel szintén a kisebbeket célozzák meg a szervezők, bár a népszerű bábfigura minden korosztálynak szórakoztató történetekkel tud szolgálni.

Kettőtől a felnőtteket is a színpad elé várják az esemény szervezői: Füredi Nikolett és Szentmártoni Norman, a Budapesti Operettszínház művészeinek operett- és musicalműsorában a zenés színházi műfajok népszerű slágerei csendülnek fel. Az énekes-színésznőt a székesfehérvári közönségnek nem kell bemutatni, hiszen évekig a Vörösmarty Színház színpadán játszott, így sokan megszerették hangját és báját – a csalai piknik iránt érdeklődők élvezhetik ezt most újra. Szentmártoni Norman az Operettszínház népszerű musicaljeiben és rockoperáiban játszik itthon és külföldön is – legnépszerűbb alakítása A Szépség és a Szörnyeteg Szörnyetegje.

Négykor visszatérnek a gyermeki mulattatók, újra a hangos kacajé lesz a főszerep, hiszen a Hórihorgas Hujákolók gólyalábas előadással fogják szórakoztatni a gyerekeket.

A nap folyamán varázslatos cirkuszi akadémiával, kézműves foglalkozással, játékokkal és ugrálóvárral várják a gyerekeket az SZKKK munkatársai – igazi színes piknik és virágzó majális hangulat várható az ingyenes eseményen