A Mol Fehérvár FC trófea nélkül maradt a 2019–2020-as szezonban

A ZTE elleni 1-1-es döntetlennel zárta a 2019–2020-as labdarúgószezont a Mol Fehérvár FC együttese. A fehérváriak másodikok lettek, a klub történetének nyolcadik ezüstérmét szerezték.

33 mérkőzés, 18 győzelem, 9 döntetlen, 6 vereség. 56 rúgott, 29 kapott gól, 63 pont. Ezek a tények, ezzel a produkcióval lett ezüstérmes a Mol Fehérvár FC. Persze nem lebecsülendő tett egy pontvadászat második helyén zárni – pláne, ha az európai kupaszerepléssel jár –, ám lehet némi hiány­érzet a fehérvári játékosokban és szurkolókban egyaránt. Mert a nyakba akasztott ezüst sem könnyít a terhen: trófea és nemzetközi sikerélmény nélkül maradt a Vidi. A Magyar Kupában az elődöntőben búcsúzott a gárda a Mezőkövesddel vívott csatában, a bajnoki aranyért vívott versenyfutásban pedig – valljuk meg – nem sok esélye volt a piros-kék egyletnek a Fradival szemben. Az Európa-liga selejtezőjében fájóan hamar kiesett a Vidi, a Zeta Golubovcsi legyőzése után a liechtensteini FC Vaduz állta útját az akkor még Marko Nikolics vezette csapatnak. A szerb szakember menesztésének gondolata már akkor megfogalmazódott a futballbarátok fejében, de az edzőváltással november végéig vártak a klubnál. Akkor a Puskástól szenvedte el harmadik vereségét a bajnokságban a Fehérvár, előtte 8 győzelmet, 2 döntetlent és 2 vereséget számlált a gárda.

Joan Carrillo érkezett, aki 2015-ben bajnoki aranyat nyert a Videotonnal, s ha ő egyetlen vereséget sem szenved a csapattal a november 25-i székfoglalója után, éppen annyi „buktával” zárta volna a pontvadászatot, mint a 31. bajnoki címét behúzó Fradi. S minden bizonnyal a Mol Fehérvár FC ülhetett volna vissza a magyar futball trónjára. Azonban olyan csapatok ellen is pontokat vesztett a Vidi, amelyek az egész szezonon át a kiesés elől menekültek, a Paks, a Debrecen, a DVTK és az Újpest is megtréfálta a fehérváriakat.

A koronavírus-járvány mi­atti kényszerű szünet és a bizonytalanság sem tett jót a csapatnál, az újraindult szezon hátralévő mérkőzésein két győzelem mellett négyszer osztozott a pontokon a Carrillo-csapat, s két alkalommal hagyta el vesztesen a pályát. Olykor az összpontosítás hiányzott, olykor azonban az akarat és a küzdőszellem.

Ráadásul most két (vagy inkább három), a Vidiből ikonként távozó játékossal lesz kevesebb a keret. Juhász Roland és Huszti Szabolcs visszavonult, a kilenc évet Fehérváron töltő Paulo Vinícius pedig eligazol. Az biztos, hogy igyekszik erősíteni a klub, főként a védelemben.

– A szerződésem él a következő szezonban is, a tervek szerint nagyjából két hét pihenő után kezdődik a felkészülés Fehérváron, majd ha a körülmények engedik, edzőtáborba is szeretnénk elutazni – mondta Joan Carrillo a szezon utolsó összecsapása után. – A keret kialakításán már négy hónapja dolgozunk Kovács Zoltán sportigazgatóval és csapatával. Azt tudtuk, hogy Juhász Roland és Vinícius már nem lesz velünk a következő szezonban, hozzájuk csatlakozott csütörtökön Huszti Szabolcs is, de ezzel együtt sem lehet más a célunk, mint egy olyan csapat kialakítása és felkészítése, amely még versenyképesebb lesz, mint a jelenlegi.

A szerződése csak Viníciusnak járt le, de nem kizárt, hogy lesznek még távozók. A Budapest Honvéd például a legutóbb Zalaegerszegen kölcsönben futballozó Tamás Krisztián mellett a hírek szerint a csatár Futács Márkó iránt is érdeklődik. A ZTE-nél ugyancsak kölcsönben szolgált Bolla Bendegúzra valószínűleg számít Joan Carrillo. A csapat most pihen, július 13-án kezdi meg a felkészülést az augusztus 15-én rajtoló 2020–2021-es idényre.