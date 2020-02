A MÁV Előre-BERICAP szoros csatában kapott ki, de újabb meccs vár rá

Nagyot küzdött a Sümegi RE ellen, de nyerni nem tudott a MÁV Előre-BERICAP csapata a férfi röplabda NB I alapszakasz II. 6. fordulójában.

Januárban 3:1-es vereséggel zárt a MÁV Előre-BERICAP a Sümegi RE vendégeként, azóta viszont zsinórban négy bajnoki mérkőzését is győzelemmel zárta. Ennek a jó szériának a megszakítása is a Sümegi RE-hez köthető, hiszen hiába küzdöttek a vasutasok, a találkozó végén a korábban a fehérváriakat is erősítő Kaposi Tamás és társai örülhettek.

Közel kétórás küzdelem várt a csapatokra. Az első két szettet a vendégek nyerték, ám a harmadik játszma mégsem az utolsó volt, mert ezt maratoni csatában, 32:30-ra megnyerte a Loki. Ezzel az egyenlítés lehetősége is megnyílt Gazsi Péter vezetőedző tanítványai előtt, akik élni is tudtak ezzel, mivel a negyedik felvonásban is riválisuk fölé kerekedtek. Az ötödik szettben viszont a Veszprém megyeiek játszottak eredményesebben, és 15:13-ra nyertek.

– Az elmúlt két hét felkészülését több, nem tervezett tényező is zavarta három kulcsembernél is, hétfőre pedig még az influenza is utolérte két játékosunkat. Számítottam hullámzó teljesítményre, de ez a mérkőzés is a végjátékokon múlt. Most nem mi jöttünk ki belőlük győztesen, de remélem, szerdára mindenki százszázalékos lesz. A sümegiek jól ki tudták használni a hullámvölgyeinket. Többször is kezünkben volt a győzelem, de mégis ők örülhettek a végén – értékelte az összecsapást Gazsi Péter vezetőedző.

A fehérvári gárda nem sokáig nyalogathatja sebeit, mivel ma este 18.30-kor a Dunaújváros Sportcsarnokban a Dunaferr SE csapatának vendégei lesznek. A házigazdák az NB I Liga élén állnak, a legutóbbi fordulóban hozták a kötelezőt, és a PTE-PEAC ellen sima 3:0-as sikerrel fejezték be mérkőzésüket. A 7. fordulóban megrendezésre kerülő megyei rangadón a Dunaferr SE együttese mellett szól, hogy a két csapat idei eddigi két mérkőzését egyaránt 3:0-ra a piros-fehérek nyerték. Gazsi Péter pedig abban reménykedhet, hogy a betegek közül többen visszatérhetnek.

MÁV Előre-BERICAP–Sümegi Röplabda Egyesület

2:3 (-23, -17, 30, 21, -13)

Székesfehérvár, 80 néző

V.: Nagy L., Farkas L.

MÁV: Neukum, Tóth K., Kholmann, Salazar, Salton, Stefanovics. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Szőke, Náhol. Vezetőedző: Gazsi Péter

Sümeg: Nagy P., Gőczi, Kaposi, Péter, Majer, Matyiák. Csere: Szabó B. (liberó), Óhidi. V.edző: Németh Zoltán