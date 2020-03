A koronavírus miatt jöttek haza a kajakosok

A csoport egyik része már hazaért, a másik, kiderült, még vár egy másik járatra – Spanyolország is lassan gócponttá válik a korona­vírus-járvány miatt, így természetesen a Magyar kajak-Kenu Szövetség vezetősége kimenekítette az ott edzőtáborozó versenyzőit az országból, köztük a Dunaferr két sportolóját, Máthé Krisztiánt és Katona Lilit is.

– Furcsán éltük meg a dolgokat, hiszen elkezdődött a harmadik hét a táborban, bármiféle gond vagy probléma nélkül. Edzettünk ezerrel és hasznosan teltek a napok – kezdte el a személyes történetét Krisztián, aki már magyar földön van, míg párja, Lili még az Ibériai-félszigeten ragadt.

– Az egyik kondiedzés közben kaptuk az üzeneteket a szakosztály vezetésétől, hogy a szövetség minél hamarabb megpróbálja hazahozatni a versenyzőket Sevillából. A Dunaferr közben azon dolgozott, hogy mi minél előbb legyünk otthon, ahol majd elkülönítés vár ránk 2 hétig, és mérnek, hogy ha hordozunk is valamit magunkban, azt véletlenül se adjuk tovább.

Csütörtök reggelre már a déli országban is eluralkodott a bizonytalanság, s délutánra már jött is a hír, hogy szombaton és vasárnap megy haza a csoport, két részletben – míg Krisztián az elsőben, addig Lili a másodikban utazik haza.

– Nem tudtunk mit tenni, csináltuk az edzéseket, ahogy tőlünk telt, egyébként egészen jól sikerült ez a pár tréning. Amikor igazán megijedtünk, az csütörtökön délután volt, mikor láttuk, hogy nagyon sok helyi esemény és rendezvény el lett halasztva. A pánik még nem volt elég, péntek pont 13-ra esett. Ennek fényében reggel, mikor sétáltunk le az apartmanból, a forgalmas és bekamerázott utcáról ellopták a rollereinket, amikkel edzeni mentünk. És még ez sem volt minden, hiszen délután már a vízi telepre se tehettük be a lábunkat, mondván, bezárt minden egyesület a környéken…

Nehezen, de végül elérték, hogy a bent maradt hajókat, és ruhákat elhozhassák és elvigyék a felszereléseket a központba, a város közepére, mely tegnap zárta be kapuit.

– A szombat délutánt még kihasználva eveztünk egy hosszabbat, de miután kiszálltunk, köthettük is fel a hajókat a vontára, mert az már aznap hazaindult. Volt még egy éjszakánk és egy fél napunk vízi edzés nélkül, szóval nem volt a legideálisabb a helyzetünk.

A legnagyobb gond mégsem a hazajutás, hanem az elkövetkező napok. ­Krisztián elmondása szerint, amíg edzőjük, „Lecsó” nem ér haza a határzárak tömkelegével tűzdelt útról a vontával – rajta a hajókkal és a lapátokkal –, addig evezni se tudnak a versenyzők.

– Lili hazajutása is kérdéses, még mindig nem érkeztek meg. Valószínűleg keddig, ha nem muszáj, akkor nem mozdulunk ki. Megmérnek minket itthon, és amint van eredmény, és negatív, akkor tudunk készülni rendesen, persze továbbra is elkülönítve az egyesületben. Ezáltal a versenyek időpontja is kérdésessé vált, bár egyelőre nincs szó halasztásról – Schmidt Gábor, a szövetség főtitkára erről tájékoztatta a csapat egy részét, ahogy éjjel megérkezve, a reptéren hallottuk.