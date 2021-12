Múlt hét pénteken tartották meg az Eötvös József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hagyományos szalagtűző bálját a település Művelődési házában. Ez már csak azért is számít kiemelkedőnek, mert a jelenleg is fennálló járványhelyzet miatt nagyon sok iskolánk döntött az elhalasztás mellett idén is.