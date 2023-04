Az újonnan épített ingatlanoknak legalább BB energetikai minősítéssel kell majd rendelkezniük, azaz szükséges megfelelniük a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek ahhoz, hogy használatbavételi engedélyük kiadható legyen 2024 nyarától.

„A BB minősítés azonban csak minimum, a minőséget mindig szem előtt tartó Regio General Kft. célul tűzte ki, hogy ennél is többet nyújt az ügyfeleinek. A 2023. május 31-ig kötött szerződéseink kivitelezése során az általunk épített lakóingatlanok energetikai kivitelezését AA szintű megoldásokkal emeljük magasabbra, most BB árért” – mutatott rá a lehetőségre Friesenhahn László értékesítési vezető.

Gyorsan megtérülő befektetés

De mit jelent az AA szintű energetikai besorolás? A Regio General Kft. szakértője kérdésünkre elmondta, az AA energiaosztály hivatalos elnevezése: „közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb”, amely kitűnően szemlélteti az ilyen besorolású épületek energiahatékonyságát.

„Egy AA szintű épület éves energiafogyasztása 25 százalékkal alacsonyabb lehet a BB energiaosztály mutatóihoz képest, így az előbbivel négy év alatt egy BB minősítésű épület egész évnyi energiafogyasztása takarítható meg” – számszerűsítette az előnyt érdeklődésünkre a szakember.

Amint azt Friesenhahn László hangsúlyozta, ha most a jobb minőség mellett döntenek, az ingatlan értéke rövid- és hosszútávon is nagy előnnyel szolgál a tulajdonos számára, hiszen ebben a konstrukcióban 5-10 évvel megelőzi korát, azaz igazán értékálló befektetésnek minősül. Műszaki tartalma miatt – egy esetleges későbbi eladás esetén – fiatalabb házakkal kelhet versenyre, ezért jelentősen drágábban értékesíthető még húsz év múlva is.

A szakember rámutatott arra is, hogy az AA szintet kielégítő épület kivitelezése emelt szintű szaktudást és jobb csomópontokat követel meg, valamint energiafelhasználásának legalább 25 százalékát olyan környezetbarát megoldással szükséges fedezni, mint a napelem, a napkollektor vagy hőszivattyú. Utóbbi népszerűsége napjainkban látványosan megugrott.

Friesenhahn László

A pénztárcabarát hőszivattyú

Az építkezés előtt állók számára viszont gyakran ismeretlen fogalom még a hőszivattyú, ezért most arra is kitérünk, miért olyan előnyös ennek beépítése.

Napjaink egyik legnépszerűbb fűtési rendszere a hőenergiával való optimális gazdálkodáson alapul. A hőszivattyú segít az ingatlan energiaigényének minimalizálásában. Olyan hűtő-fűtő berendezés, amely klíma- és pénztárcabarát módon, a környezeti energiát hasznosítva állít elő melegvizet. A szivattyú képes felhasználni a földben, talajvízben.

vagy akár a levegőben megtalálható energiát, kivitelezésének köszönhetően pedig kiválóan alkalmas fűtésre. Működési elvét tekintve hasonlít a hűtőszekrényhez, hiszen fűtés esetén a környezeti hőt elvonva hevíti fel a fűtéshez szükséges melegvizet vagy meleg levegőt, így hasznosítva a külső közeg által biztosított erőforrásokat.

Megbízható, fenntartható, tudatos

„Tavaszi akciónk keretében most a levegő-víz rendszerű hőszivattyút is ajándékba adjuk a velünk szerződőknek” – tette hozzá Friesenhahn László, aki úgy tapasztalta, megbízóiknak nemcsak a fenntarthatóság, hanem az ár-érték arány, valamint a tudatosság is rendkívül fontos. „A Regio General Kft. neve mára egybeforrt a kiváló minőségű téglaházak építésével, melyre a számos megépült családi ház és a megannyi elégedett ügyfél visszajelzése is garancia” – mondta.

Egy csókakői tulajdonos, Zsigmond például a következőket fogalmazta meg a Regio General Kft.-vel való közös munkáról. „Minden nagyon szuper volt, az elkészült otthon ár-érték arányával 100 százalékban meg vagyok elégedve. Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a cégről, az elejétől a végéig tényleg semmi gond nem volt. Mindennel bőven határidőre készültünk el, és az előkalkulációjuk szerződéskötéskor fillérre pontos volt. Az ügymenet rugalmassága szintén kiváló, nagyon elégedett vagyok.”

Tünde pedig így értékelte a céget szabadbattyáni házuk átadása után. „Mi is a Regio General Kft.-vel építtettük a családi házunkat. 1 éve már, hogy megkaptuk a lakhatási engedélyt. Maximálisan elégedettek vagyunk mind az építkezés lebonyolításával, mind a végeredménnyel. Igazi szakember gárda dolgozik a kft.-nél. Ha újra építkeznék, megint őket választanám! Csak ajánlani tudom annak, aki zökkenőmentes építkezést szeretne” – nyilatkozta.

Összegezve elmondható, hogy a megvalósítható, kiszámítható, zöld és tudatos építkezés tehát nem mese. Az év extratakarékos ajánlata május 31-ig elérhető a Regio Generalnál.