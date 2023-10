Ausztriában a második legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget

Ausztriában a második legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget a közel-keleti konfliktus elmérgesedése és a brüsszeli merénylet nyomán - közölte szerdán Gerhard Karner osztrák belügyminiszter.

A tárcavezető

"a veszélyeztetettségi helyzettel és egy terrorcselekmény fokozott kockázatával" indokolta a döntést.

Ausztriában 2022 márciusa óta "emelt szintű" terrorkészültség volt hatályban. A szintet legutóbb a 2020. november 2-án, Bécs belvárosában négy halálos áldozatot követelő merénylet után emelték meg.

"A hírszerzési szolgálatok legfrissebb helyzetelemzése alapján emeljük a készültségi szintet, mégpedig +magas+ szintre" - ismertette Karner Klaudia Tanner védelmi miniszterrel, Omar Haijawi-Pirchnerrel, az állambiztonsági szolgálat vezetőjével és Kurt Wagneral, Bécs katonai parancsnokával közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Rendõrök és a hatóságok által betiltott palesztinpárti szimpátiatüntetés résztvevői Bécsben 2023. október 11-én

Fotó: Christian Bruna / Forrás: MTI/EPA

Haijawi-Pirchner szerint a több száz halálos áldozattal járó, gázai kórházat ért támadás "

a szélsőséges propaganda további terjedésével", valamint az erre fogékony személyek radikalizálódásával járhat.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

konkrét terrorfenyegetésről egyelőre nincs tudomásuk.

Hozzátette: a kockázatokat olyan egyedül cselekvő személyek esetében látják, akikre a közel-keleti helyzet egyfajta "kioldó hatással" lehet.

Karner bejelentette a zsidó létesítmények fokozott védelmét a helyi zsidó közösségek kérésére. Ennek keretében fokozottan igénybe veszik az osztrák hadsereg személyi állományát is. A védelmi minisztérium már most mintegy száz katonával segíti a rendőrség munkáját húsz nagykövetségnél. Most további 90 katonai rendészt vetnek be a zsidó intézmények védelme érdekében.

"A terrornak és félelemnek nincs helye országunkban" - hangsúlyozta az osztrák védelmi tárca vezetője.

Hamis bombariadók voltak több franciaországi regionális repülőtéren

Franciaországban kilenc regionális repülőteret kiürítettek szerda délelőtt e-mailben érkezett merényletfenyegetések miatt, de a szükséges ellenőrzéseket követően több helyen már újraindult a forgalom - jelezték hivatalos források.

A bombariadók mindennapossá váltak Franciaországban múlt péntek óta, amikor egy radiális iszlamista halálra késelt egy francia tanárt az északi Arras város egyik gimnáziumában. A merényletet követően a kormány a legmagasabb szintűre emelte a terrorkészültséget az országban.

Rendőrségi források megerősítették, hogy hat város - Lille, Lyon, Nantes, Nizza, Toulouse és Beauvais - repülőterét kiürítették.

Az AFP hírügynökség úgy értesült, hogy a strasbourgi, a biarritzi és a pau-i repülőteret is kiürítették egy fenyegető üzenet miatt.

Valamennyi riadó hamisnak bizonyult.

Az ellenőrzéseket követően kora délután a nizzai, a lyoni és a lille-i repülőtéren már újraindult a forgalom.

Rendőrkordon a párizsi Louvre múzeum környékén 2023. október 14-én, miután a rendőrség bombafenyegetés miatt kiüríttette a létesítményt és a Párizs melletti versailles-i kastélyt

Fotó: Teresa Suárez / Forrás: MTI/EPA

A nizzai repülőtér szóvivője az AFP-nek "hétköznapinak" minősítette a "kisebb incidenst", utalva arra, hogy egy gyanús csomag miatti riasztás gyakori esemény, s emiatt volt szükség egy "biztonsági zár" felállítására, de azóta "minden visszatért a megszokott kerékvágásba".

Szerdán egyébként a versailles-i kastélyt is kiürítették egy merényletfenyegetés miatt. A pénteki késes merénylet óta ez volt a harmadik bombariadó az egyik leglátogatottabb francia turisztikai célpontnál, amely szombaton és kedden is kapott fenyegetést.

A Vatikán körül is megerősítették a biztonsági készültséget

Terrorellenes biztonsági intézkedések léptek életbe a nagyobb olaszországi városokban és a pápai állam körül is, miközben megkezdődött a hatóságok által idegen harcosokként azonosított személyek ellenőrzése - jelentette szerdán a Corriere della Sera napilap.

A Vatikánvároshoz vezető római utcákon megsokszorozták a fegyveres katonák száma.

A pápai államot övező területen a 2015-ös párizsi terrorista merényletsorozat után az olasz fegyveres erők biztonsági pontokat hoztak létre. Gépfegyveres katonák állnak a Szent Péter térre vezető sugárúton és a tér körüli kisebb utcákban, valamint páncélozott járművek is láthatók.

Menedékkérők tüntetnek az olasz kormánynak a menedékkérelem szigorítására irányuló törvényjavaslata, az úgynevezett Cutro-rendelet ellen Rómában 2023. április 28-án

Fotó: Angelo Carconi / Forrás: MTI/EPA

A belügyminisztérium közlése szerint csak Rómában négyezer helyszínen szigorították meg a készültséget, közöttük négyszáz helyen a legmagasabb szintű védelmet biztosítják a Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni támadása, vagyis 7-e óta.

Fokozott rendőri ellenőrzést rendeltek el egész Budapestre

A fővárosi rendőrfőkapitány fokozott ellenőrzést rendelt el október 20-án 12 órától másnap 8 óráig Budapest teljes területére – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). Az intézkedés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása - írja a Magyar Nemzet.