A történetet elmesélve Klopp is elmosolyodott, valamint az újságírók is hangos nevetésben törtek ki – olvasható az Origo oldalán. Jürgen Klopp focistaként elsősorban a Mainz csapatában lett ismert, ahol 1990 és 2001 között futballozott, majd később ő lett a csapat edzője is, amelyet feljuttatott a Bundesliga első osztályába.

Picit meglepő, hogy a német szakember ennyire felszabadultnak tűnik annak ellenére, hogy mindössze hét fordulóval a bajnokság vége előtt óriási a verseny a Manchester City, a Liverpool és az Arsenal között az angol bajnoki címért. Utóbbi csapat kedd este kiütéses győzelmet aratott a londoni rangadón a Chelsea ellen, s a Kékek edzője, Mauricio Pochettino sem találta a szavakat a brutális vereséget követően.

– Hihetetlen látni azt, hogy szombaton a világ egyik legjobb csapata, a Manchester City ellen milyen jók voltunk, aztán pedig jön ez a mostani teljesítmény. Bármilyen rosszat el lehet mondani arra, amit az Arsenal ellen nyújtottunk. Ha rossz napunk van, akkor nagyon rossz. Ha jó napunk van, akkor bármire képesek vagyunk

– mondta el a Chelsea edzője az 5–0-s vereséget követően. Az Arsenal így három pontra meglépett a Liverpool, négyre a Manchester City elől a tabella élén. Szoboszlaiéknak most az ősi rivális ellen kell megszerezniük a három pontot.