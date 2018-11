Tárlat nyílt Szűcsné Novák Mária műveiből

A hetven bibliai nőalak tűzzománc képe és története című könyvvel júniusban a Vörösmarty Társaságnál ismerkedhetett a közönség. A kötetet szombaton ismét bemutatták, ezúttal a Széchenyi utcai református gyülekezeti házban.

A megjelenteket Száz Zoltán lelkipásztor köszöntötte, majd átadta a szót Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének, aki ismertetőjében úgy fogalmazott: olyan könyvről van szó, amely úgy mutatja be a bibliai nőalakokat, hogy kiemeli a hozzájuk tartozó bibliai üzenetet is. Amolyan illusztrált igehirdetés született.

A teremben kiállítás is nyílt az alkotó munkáiból, amelyeket a Vörösmarty Társaság elnöke, Bobory Zoltán ajánlott a közönség figyelmébe.