Primavera kórus: vannak, lesznek

Korábban Horányi Ottilia karnagy, most az egész Primavera Kórus kapta a fehérvári zenei életben jelentős Fricsay Richárd Zenei Díjat. A kórus ezen a hétvégén komoly rendezvényt bonyolít le.

Kedden, a zene világnapján tartott gálán együtt örülhettek a Primavera Kórus tagjai, amikor vezetőjükkel átvették a rangos elismerést.

Jelentős pillanat volt ez az 1972-es alapítású, így közel ötvenéves kar történetében.

Az alapító és ma is karnagy Horányi Ottiliával s a kórus mögött álló Primavera Vegyeskórus Egyesület elnökével, Csutiné Schleer Erzsébettel (az elismert építésszel) már a csütörtöki próba előtt beszélgettünk, a Teleki Blanka Gimnázium egyik termében. Ide érkeztek sorban a kórustagok, akik közül körülbelül 3-4 fő az, aki szintén alapítótag. Most negyven körüli a létszám, a korosztály pedig ötven év fölötti, de nagyon szívesen vennék, ha fiatalabbak is csatlakoznának – mesélte Horányi Ottilia. Az külön jó volna, ha többen képviselnék a basszus szólamot, mert abból kevés van.

Közösségük egyébként igen összetartó – derült ki az elmeséltekből. Az elmúlt évtizedekben nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy igényes zeneművek elő­adásával kapcsolódjanak a jeles fehérvári eseményekhez, a hagyományos ünnepekhez. Számon tartják a fontos évfordulókat, s felkéréseknek tesznek eleget, például az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertjein, vagy más kórussal fellépve.

Saját rendezvényeik közül fontosak a májusi koncertek, ezekre mindig egy-egy tematika alapján készülnek.

Most hétvégén pedig harmadszor rendezik meg a Szent István Országa – Boldogasszony Országa Kórustalálkozót, amelyet először 2015-ben szerveztek meg. Azóta kétévente tartják, s mindig két másik kórust hívnak vendégségbe az országból és valamelyik határon túli magyar területről. Idén a Dunaújvárosi Vegyeskar és a szabadkai Pro Musica Női Kamarakórus érkezik. Szombaton közös koncertet adnak, majd a házigazda és a vendégek tiszteletüket teszik Szent István nyughelyénél a Nemzeti Emlékhelyen. Vasárnap minden kórus egy-egy városi szentmisén működik közre.

Minden ilyen alkalom nagy felkészülést igényel, s itt is jellemzően van egy apropó, egy-egy jeles évforduló, ami idén Bárdos Lajos születésének 120., valamint Leopold Mozart születésének 300. évfordulója. Ezen a szombaton tehát tőlük is hangzanak el zeneművek 17 órától, a Szent Imre-templomban.

Mint látható, a kórus számára fontos a kapcsolatépítés és -tartás, amelyet a zene összetartó ereje által valósítanak meg határon innen és túl. Az elmúlt évtizedekben számos országban vettek részt kórusfesztiválokon, s a város testvérkapcsolatainak köszönhetően is többször léptek föl. Emlékezetes számukra például a finnországi szereplés, s annak utóélete. Hiszen vagy harminc év után, Prágában futottak össze újra a finn férfikórus tagjaival, nagy szeretettel üdvözölve egymást.

A Primavera nevéhez öt önálló lemez is fűződik. A jövőben terveznek újabbat kiadni, mert bőven van még miből meríteni. Ez is megerősíti mottójukat, amely nagyon jól átlátható, aktualizált honlapjukon is olvasható: „Vagyunk és leszünk.”