Újabb rangos nevekkel bővült a FEZEN fellépőinek listája

Egy amerikai és három magyar fellépő csatlakozik most az idei fesztiválhoz.

A szervezők ezúttal az indusztriál és metal zene rajongóinak kedveskednek, hiszen az 1981-ben alakult, erősen Nine Inch Nails stílusában alkotó Ministry érkezik július 27-én a fehérvári színpadra.

A hazai mezőny is bővül, hiszen érkezik a nemrégiben egy külföldi lemezkiadóhoz szerződött Paddy And The Rats, a jelenleg új lemezével turnézó Depresszió zenekar és a tavalyi 45 éves jubileumi év után is fáradhatatlan Lord zenekar is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Idén a megszokottnál egy héttel korábban, július 25-28. között rendezik Székesfehérváron a FEZEN Fesztivált, ahol a még nem teljes listában, már olyan fellépők szerepelnek, mint a Prodigy, a Mr. Big, a Helloween, az Enter: Shikari, Ákos, a Tankcsapda, Rúzsa Magdi vagy a Quimby.