„Süvegemen nemzetiszín rózsa” – Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatot hirdettek

Szerdán reggel a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában megnyitott kiállítással adtak hírt nyilvánosan is az idei honvédelmi témájú gyermekrajzpályázat indulásáról.

A 2013 óta futó rajzpályázatra évről évre több Kárpát-medencei magyar ajkú gyermek juttatja el pályamunkáit, az összegződő tapasztalatok szerint fele-fele arányban határon belülről és kívülről – tudtuk meg Oláh Lászlótól, a KEMPP szakmai igazgatójától, aki elmondta: az idén hetedik éve kiírásra kerülő rajzpályázat a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely és a nagyváradi Tanoda Egyesület közös akciója. A kiírás szerint 8–16 éves korig bárki pályázhat, egyénileg, de akár (maximum 4 fős) csoportokba szerveződve is.

A pályázatokat 2019. március 10-ig várják a Kárpát-medence területéről, a beérkező munkák közül pedig – amelyek lehetnek rajzok, de más technikával készített képi alkotások is – Arany, Ezüst és Bronz Ceruza kategóriában hirdetnek díjazottakat, mégpedig 2019. április 20-ig. Az eredményhirdetések 2019 májusában, a Festum Varadinum keretében Nagyváradon, majd 2019. június elején, a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan, Székesfehérváron lesznek. Kedvcsinálóként: a tavaly beérkezett közel harmadfélezer pályamunkából mintegy négyszázat díjazott a zsűri.

– A hadtörténelmi, honvédelmi témájú, Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat beharangozóját a Vörösmarty Mihály Általános Iskola már csak névadója okán is feladatának érzi és örömmel vállalta magára, mondta el Makainé Vida Bernadett, hozzátéve: a rajzpályázaton az iskola tanulói is rendszeresen indulnak és jelenleg is több korábbi, nyertes diák tanul az iskola falai közt. A pályázatindító rendezvényre a szervezők az elmúlt hat esztendő hatezer pályamunkájából készített válogatással érkeztek. Az évente egyedileg megadott téma idén a „Süvegemen nemzetiszín rózsa” – ezt kell kidolgozniuk, körüljárniuk a pályázóknak. A rajzpályázat fő támogatója Benkő Tibor honvédelmi miniszter.