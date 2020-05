Osztrák településhez hasonlítható Csákberény

Vécsei László polgármester a múlt hét végén felhívást tett közzé, amelyben a lakosság segítségét kérte a falu parkjainak, köztereinek rendbetételére, amelyet az önkormányzat rendelkezésére álló három közmunkás nem tud úgy gondozni, ahogy azt szeretnék.

„Lelassult, elcsendesedett a falu, a tavasz azonban nem tudja ezt… Utcáink, tereink, parkjaink gondozása, rendbe rakása hirtelen sok feladatot ró ránk”, írta a falu honlapján Vécsei. A hívó szóra többen is szorgos munkába fogtak, kesztyűt, maszkot, no meg kapát ragadtak és a hétvége folyamán olyan szépen rendbe tettek mindent, hogy a polgármester szerint Csákberény most leginkább egy osztrák kistelepüléshez hasonlít a rendezettségét tekintve.

Az óvodai dolgozóknak és az önkéntes tűzoltóknak köszönhetően például megszépült az ovi és a tűzoltószertár környéke, de a nyugdíjasokból álló csákberényi túracsoport tagjai is összefogtak, hogy kigazolják a Hősök terén található mintegy 60 négyzetméteres rózsaligetet. „Túrázni, kirándulni most úgysem mehetünk, így ez a lehetőség nekünk azt jelentette, hogy összeköthettük a kellemest a hasznossal. Jó volt most egy kicsit együtt lenni, miközben a faluért is tettünk valamit”, árulta el lapunknak Rácz Jánosné, Babi, a túracsoport tagja, egyben helyi képviselő.

A munka egyfajta örökbefogadást is jelentett, vagyis az egyének és a csoportok a jövőben is szemmel tartják és gondozzák majd a hétvégén szárnyaik alá vett közterületeket. A polgármester a falu honlapján név szerint is köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a munkában.