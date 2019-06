Ördögszekér tánccal, játék határok nélkül Kisapostagon

Nem elég, hogy tojásdobálás, a versenyzők kezét még be is olajozták. Ki találta ki ezeket a feladatokat? – dörmögte az orra alatt az egyik atyafi. Én és én – ismerte be Pere Nikolett rendezvényszervező. – Meg az Irén…

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy, ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: Likebalaton.hu. No, de kezdjük az elején. A falunapon a főzőcsapatok a „fűtött” sátrak alatt szorgoskodtak, lentről a tűz, föntről a Nap ostromolta a népeket. Ottjártunkkor a zsűri két Venesz-díjas mesterszakácsa, Németh József és Blaskó János már csak a különdíjas gárdáról értekezett, a dobogós helyezések hamar gazdára találtak.

A Kisapostagi Baráti Kör két csapata testvériesen megosztotta egymás között az arany- és az ezüstérmet. A pálmát a baráti kör 3-as számú alakulata vitte el tepsis aratótáljával, megelőzve a pacalpörköltet favorizáló „1-eseket”, a Csimász csapatnak harmadik helyett hozott a báránypörkölt. A Szabadtűzi Lovagrend szakmai különdíját a Dunaferr Ifjúsági Szervezete gyűjtötte be. A sütemények seregszemléjén a Kisapostagi Kisasszonyok rétese és citromos sütije diadalmaskodott, itt a Nyugdíjasklub két formációját (azaz az édes és a sós süteményt) illette az ezüst és a bronz. A községi kitüntetéseket Nagy Attila polgármester adta át. A képviselő-testület Kisapostag Díszpolgára címet adományozott Márkli János alpolgármesternek, Kisapostagért Díjat vehetett át Szolnokiné Varga Zsuzsanna pedagógus és Farkas Dániel rendőr hadnagy. A településen élő és a tokiói olimpiára készülő Kiss Balázs (Dunaferr SE) kenust a faluvezető köszöntötte. A Játék határok nélkül! elnevezésű, települések közti sportos, ügyességi vetélkedőt a szomszédos Baracs SE csapata nyerte a Kisapostagi Köménymag gárdája előtt, a harmadik helyen holtversenyben végzett Dunaegyháza és Székesfehérvár. A színpadon az Ördögszekér táncolt és a Rockbox koncertezett.