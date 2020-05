Multifunkcionális csarnok, terepjárósok és egy tragikus baleset – Ezeket olvastátok májusban

Pörgős és eseménydús májusi hónapot tudhatunk magunk mögött, ami a korlátozások feloldásának is köszönhető. Mi most egy csokorba szedtük a tavasz utolsó hónapjának legfontosabb híreit.

Kormányzati start a fehérvári jeges multifunkcionális csarnoknak

Döntött a kormány, indulhat a multicsarnok közbeszerzési eljárása. A térség legnagyobb multifunkcionális létesítményéről és a magyar hoki fellegváráról van szó. A mostani helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv részeként megvalósuló beruházás közvetve és közvetlenül több ezer embernek ad majd munkát a következő mintegy két és fél évben – írta közösségi oldalán május 19-én Cser-Palkovics András polgármester.

Mint ismert, a Budai út városszéle felé lévő részén lévő terület megvásárlásához, tervezéséhez a kormány a korábbiakban már félmilliárd forintos támogatást nyújtott.

Tragikus baleset történt Balatonfőkajárnál

Sajnos sok balesetről kellett beszámolnunk ebben a hónapban is, de az egyik legmegrázóbb az az eset volt, ahol öten életüket vesztették és négyen súlyosan megsérültek. A helyszínre hat mentőautó és két mentőhelikopter érkezett. A balesethez a balatonfűzfői és a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik nagy erőkkel kezdték meg a mentést, a rendőrség teljes útlezárás mellett helyszínelt.

Az elhunytak 35 és 50 év közöttiek. A sérültek között van egy 17 éves borsodi fiú, akit egy másik sérülttel (egy 45 éves borsodi férfival) együtt a veszprémi kórházba vittek. Mentőhelikopterrel szállítottak egy-egy sérültet a győri kórházba, illetve az egyik budapestibe. A kisbusz sofőrje is elhunyt a helyszínen. Úgy tudjuk, hogy a kisbuszban utazók mindegyik egy pesti illetőségű cégnél dolgozott és a Balatonra igyekeztek.

Konvojban érkező terepjárósokat kapcsoltak le Fejérben

Nemcsak a természetvédelmi területeken járó természetkárosító motorok és autók vernek fel nagy port mostanában, de a hírük és viselkedésük is. Ahogy azt nemrégiben megírtuk, ahogy jön a tavasz, és ahogy egyre több szabadidejük van az off road és a krossz szerelmeseinek, úgy döntenek egyre többen amellett, hogy a gyönyörű Fejér megyei vidékeket ezekkel fedezik fel. Igen ám, de utazásaik során fittyet hánynak a természetvédelmi értékekre, a védett területekre, és tönkre teszik azokat. Ahogy akkor megírtuk, számíthattak rá, hogy a természetvédelmi őrök, a vadászok és a rendőrök karöltve lépnek akcióba, hogy visszaszorítsák az eszement természetkárosítást. Erre sor is került.

Kétszer szúrta le unokaöccsét egy sárszentmihályi férfi

A helyszínre érkező rendőröknek a sértett elmondta, hogy késsel kétszer megszúrta, váll- és hastájékon az elkövető, akit megnevezett. A feltételezett bántalmazót a nyomozók lakcímén elfogták, és a kutatás során az elkövetés eszközéül használt kést lefoglalták. A sárszentmihályi lakost a Fejér megyei nyomozók – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A 69 éves férfi vallomásában beismerte tettét, elmondta, hogy azért szúrta meg unokaöccsét, mert az korábban a feleségét és a mostani barátnőjét is elszerette. A rendőrök előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására – tájékoztat honlapján a rendőrség.

Új kollégium épül a régi helyén a katonáknak Fehérváron

Katonai kollégium létesül Székesfehérváron. Ugyanott, ugyanazokban az épületekben, ahol korábban a Wathay Ferenc Középiskolai Honvéd Kollégium működött.

Cser-Palkovics András polgármester hétfői nyilatkozatában kifejtette, az állam úgy döntött, hogy nem egy-egy katonai iskolát hoz létre, hanem már meglévő iskolákkal kerül szakmai kapcsolatba. Vagyis a leendő fehérvári katonai kollégium (s nem katonai iskola) diákjai több helyi iskolába járnak majd. A polgármester elmondta azt is, hogy a város önkormányzata és az állam között a Sörház téri kollégiumépület kapcsán kezdődtek el tárgyalások.

A polgármester kijelentette, hogy a kollégium ügyében nemcsak egyeztetések zajlanak a felek között, hanem már létre is jöttek „szóban a megállapodások”. A város várja a konkrét ütemtervről szóló kormányzati döntéseket.

A kollégium állami forrásból kap teljes körű felújítást. Pontos létszám nincs, várható van: több száz diákot is képes lesz majd fogadni a kollégium. Cser-Palkovics András megjegyezte, hogy a nyarakon ifjúsági szállóként működhet a diákszállás. Nos, Székesfehérvár régi katonai kollégiuma, amiről a polgármester is említést tett, kislabda-hajításnyi távolságra van a Sörház téri épülettől. Annak főbejárata a Bregyó közi szabadidőközpont parkolójával, bejáratával szemközt található. A könnyűszerkezetes épület, s mögötte a hozzátartozó betonos sportpályák a Csónakázó-tó partjához közel esnek. Egyik udvarszomszédjuk a Ligetsori Óvoda. Ezt a létesítményt a kerítésére kihelyezett táblák szerint a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. őrzi, amely cég fő tevékenysége az épületüzemeltetés. A cég fölötti tulajdonosi jogokat egyébként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja. Végeredményben tehát az államnak a két leendő kollégiumépület kapcsán csak Székesfehérvár önkormányzatával kell egyezségre jutnia, s mint az a fentiekből kiderült, nyitott kapukra találtak.

Júniusban is ingyenes marad a parkolás

A kormány javaslata és várhatóan a Parlament döntése szerint a parkolás júniusban még ingyenes marad. A fizető parkolás rendszere július 1-jével áll vissza. Természetesen júliustól is élni fognak városukban azonban az eredeti rend szerinti parkolási kedvezmények, így például az NFC-kártyával biztosított napi egy óra időtartamú ingyenes parkolás is.

A korábban a 2020. évre, illetve 2020. márciusára megváltott parkolóbérleteknél – bár vis major helyzet alakult ki – úgy tartjuk méltányosnak, hogy a kedvezmény mindenkinek járjon ebben az időszakban. Aki éves bérletet vásárolt tehát 2020-ban, lehetősége lesz a 2021-ben váltandó éves bérletet 3 hónapos, azaz 25%-os kedvezménnyel megvásárolni. Aki pedig majd bemutatja a Városgondnokságnál a 2020. évi március havi bérletét, nekik – szintén méltányosságból – a július havi bérlet árából 50%-os kedvezményt adunk. Ez a döntés összességében 34 millió forint visszatérítését jelenti az embereknek.

310 millió forintos állami támogatással mintegy 3800 fehérvári dolgozóját tudja tovább foglalkoztatni a Denso

– A gazdaságvédelmi akcióterv részeként a legfőbb szempont a munkahelyek megőrzése, ennek pedig az egyik eleme a „kurzarbeit” (magyarul rövidített munkaidő) bevezetése, melynek sikere megkérdőjelezhetetlen, hiszen ma már több mint 120 ezer munkavállaló esetében adtak be a cégek kérelmet, s eddig 59 ezer esetében már meg is kapták a támogatást.

Az akcióterv nemcsak a munkahelyek megtartását, de a képességfejlesztést is támogatja; legelső körben informatikai szakemberek képzését segítették, és már 54 ezren adták be részvételi szándékukat. Csábító ez a munkanélkülieknek is, hiszen a „Diákhitel1” is elérhető a képzéshez.

A Denso az első olyan nagyvállalat az országban, amely benyújtotta munkahelyvédelmi kérelmét, és 3800 munkavállaló számára 310 millió forint értékben igényelt támogatást az államtól – ennek ünnepélyes átadása történt meg.

„Van egy hely, ahová mindig jöhetsz velem” – Megjelent a Blahalouisiana új klipje

Május 23-án, szombaton jelent meg a Blahalouisiana rég várt klipje, az Éjjel a főutcán, melyet Székesfehérváron forgatott a hatalmas stáb még tavaly ősszel. A jelenetekhez természetesen rengeteg utómunkára volt szükség, de a végeredményért megérte várni! A lélegzetelállító és egyedi látványvilágú klip, és a zenekarra jellemző varázslatos hangzásvilág hamar magával ragad, és, ha élhetünk szóviccekkel, az egekbe repít. Következzék hát a videó: