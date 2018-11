Megannyi út megújult már Fejér megyében, de a jövő is változásokat hoz

Fejér megye a Dunántúl kapuja, négy autópálya szeli át; s részint ennek köszönhetően Fejérben a forgalomnagyság az országos átlagnál is nagyobb. Ezért sem mindegy, milyen állapotúak az útjaink.

Lényeges szempont, hogy az úthálózaton a haladást ne akadályozzák kátyúk és útburkolati hibák, rontva a forgalombiztonságot. Így a felújítások – főként a megyei forgalom nagysága miatt – elengedhetetlenek. A Fejér megyén átfutó országos közúthálózat hossza 1401 kilométer, gyorsforgalmi útjainak hossza 141 kilométer, valamint a megyében 6542 kilométer helyi közút, vagyis önkormányzati tulajdonú út van. Akad hát hol dolgozniuk a munkásoknak.

Az úthálózat harmincnégy százaléka érint lakott területet

– A Közúthoz az elmúlt években – régiós szinten – aszfaltbedolgozó géplánc került, melyet Fejér megyében is igénybe tudunk venni. A géplánc segítségével idén mintegy 8 ezer tonna aszfaltot dolgoztak be a szakemberek. Ezek a javítások korszerűek és a „hagyományos” kátyúzásnál nagyobb méretűek, 2–3 méter szélesek és 10–50 méter hosszúságúak voltak – mondta Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója.

Ebben az esztendőben nagy felületű burkolatjavítás a 64. számú főúton, vagyis az Enying-Balatonbozsok és a 7. számú főúti körforgalom közötti szakaszon történt, saját forrásból, 2300 tonna aszfalt bedolgozásával. Hasonló munkák zajlottak a 7. számú főúton Polgárdi és Lepsény között (750 tonna aszfalt), valamint a 7205-ös jelzésű önkormányzati úton (525 tonna aszfalt). Az M7-es autópályán összesen 3100 tonna aszfaltot dolgoztak be.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A saját forrásból fedezett felújításokon kívül támogatásokból is megvalósulhatott a jobb minőség: ehhez hazai és uniós forrást egyaránt biztosítottak a Közút számára. Az idei évben kormányzati támogatásból megvalósult, illetve előkészített munkálatok tizenegy utat érintenek, összesen mintegy 33 kilométer hosszan. Az érintett elkészült utak, útszámok a következők: 61 (Alap, Cece térségében), 62 (Seregélyesi út, Székesfehérvár átkelési szakasza), 81 (Mór és a megyehatár között), 1104 (Bicske–Piliscsaba összekötő, Mány elkerülő), 8127 (Mór–Kocs összekötő, két móri szakaszt érintve), 63107 (Sárszentágota átkelési szakasza) és 6219 (Dunaújváros–Sárbogárd összekötő, az első szakasz készült el az M6-os és Nagyvenyim között). A Nagyvenyim és Mezőfalva közötti szakasz (6219-es út) várhatóan november 30-ára készül el. A jövő évben tervezik a 63-as (Sárbogárd átkelési szakasza), a 62116-os (Nagylók átkelési szakasza) és a 62819-es (Dunaújváros–Mezőfalva csomóponti ág) utak felújítását.

2019-re összesen mintegy 90 kilométer út újul meg

Európai uniós TOP-forrásból került új aszfalt a 6307-es számú út soponyai és kálozi átkelési szakaszára, valamint e forrás keretében előkészítési szakaszban van a 8126-os számú Söréd–Bicske út Csákvár közeli részének felújítása. A Modern Városok Program keretében Dunaújváros környékén országos közúthálózatokat is felújítanak: befejezik a 6219-es út Mezőfalva és Sárbogárd közötti részét, valamint a programban a 6231-es számú Paks–Cece út egy része is megújul. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) közútfejlesztésként a 62-es számú főút Szabadegyháza elkerülő szakaszának, s egyben a vasúti átjárónak az elkészítését vállalta, 3,2 milliárd forint értékben. A Közúthoz kapcsolódva 2019-re összesen mintegy 90 kilométer út újul meg Fejér megyében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS