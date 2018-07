Már nem fogják zavarni a buszok a lakókat Bakonycsernyén

A lakók nyugalma érdekében parkolót építtetett a településen éjszakázó buszok számára a bakonycsernyei önkormányzat.

Bakonycsernye három megye határán fekszik. Több évtizedes probléma, hogy a különböző autóbusz-közlekedési vállalatok rendszeresen a településen parkoltatják a járműveiket. Olykor 10-12 busz is a községben éjszakázik, és a napközbeni kiállások alkalmával is a falu szűkös utcáit használják – vázolta a helyzetet lapunknak Turi Balázs polgármester, akitől megtudtuk: az önkormányzat most orvosolja a gondot.

A lakók nyugalma érdekében buszparkolót építettet az általános iskola mögött. Ez a település központi részén van, mégis távol a lakóházaktól. A parkoló első üteme elkészült, már legalább hat jármű várakozhat itt. A befejezés – a tervek szerint – jövő őszre várható. Az önkormányzat eddig mintegy kétmilliót költött saját erőből a parkolóra, melynek használatáért bérleti díjat fizetnek majd a buszos cégek.