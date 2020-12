Létrejött az ország első Roma Mikulásgyára Mezőszentgyörgyön

Élelmiszert, ruhát, pelenkát, és bútorokat is gyűjtöttek és adtak át a rászorulók részére a mezőszentgyörgyi Roma Mikulásgyár önkéntesei.

A Mezőszentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete, kiegészülve a Szociális bizottságával létrehozta az ország első Roma Mikulásgyárát az idei évben. Bár a kezdeményezés kicsiben kezdte, már nagyon sok Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelezte az ország szinte minden szegletéből, hogy jövőre csatlakozni szeretnének.

Vitéz-Farkas Ferenc testületi tag és önkéntes vallott az akcióról:

– A kezdeményezést azért tartják fontosnak, mivel nem várhatunk a többségi társadalomra, hogy gyermekeinket megajándékozza azért, mert romák vagyunk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatok tagjainak és vezetőinknek felelősen át kell éreznie azt, hogy öröm adni mások, illetve gyermekeink részére. Mivel nagyon sokan nem tudnak adni még a saját gyermekeiknek sem, ezért találtuk ki a megosztást mint segítséget a Roma Mikulásgyárunk részére. És valóban működött is. Rengetegen megosztották az ország minden részéből, és nemcsak roma emberek. Nem várt eredményeket produkált látogatottságunk a közösségi oldalunkon. Óriási eredményként értékeltük, mivel soha nem látott összefogás körvonalazódott ki ezen ügy mellett. Kaptunk rengeteg levelet, megkeresést, gratulációt. És bizony arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy nem csupán roma emberektől kaptuk ezeket. A jövő évre sokan jelezték hogy segíteni kívánnak munkájukkal és kisebb-nagyobb adományokkal is. Mi az önkéntességre vagyunk a legbüszkébbek a felajánlások közül. Több helyre pályáztunk, valamint mentünk el, hogy létre tudjuk hozni Roma Mikulásgyárunkat. Bár eleinte csupán csendben tevékenykedtünk, mert nem tudtuk, hogy milyen lesz a fogadtatása, de miután az első pár nap után érezhető volt, hogy bizony jó az irány, amin vagyunk, úgy egyre nyilvánosabbak lettünk a közösségi oldalunkon is. Ki kell hogy hangsúlyozzuk, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek köszönhetően segítséget is kaptunk munkánkhoz, és ismertséget is a mindennapos élelmiszerosztással, melyet az Aldi üzleten keresztül biztosítanak számunkra, amit ezúton is szeretnénk megköszönni számukra.