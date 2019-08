Hamarosan eltávolítják a padokat a Kelemen Béla és a Palotai út sarkán álló áruház elől

Megoldást keresett a térség önkormányzati képviselője a Kelemen Béla és a Palotai út sarkán található áruház előtti kéregetésre. Lakók jelezték, hogy elharapódzott a helyzet.

Május óta Viza Attila választókörzetéhez tartozik a Kelemen Béla és a Palotai út kereszteződésében lévő terület is. Az itteni áruház előtt az elmúlt hetekben elharapódzott és tarthatatlanná vált a helyzet – fogalmazta meg sajtótájékoztatóján a képviselő. Mint kiderült, agresszív kéregetés, szemetelés, valamint a közeli padok környékén történő randalírozás miatt megoldást kellett találni a lakók panaszaira. A terület, ahol a kéregetők hosszabb időt szoktak tartózkodni, az áruházé, közforgalomnak átadott magánterületnek minősül. Így az áruházlánc úgy döntött, első körben eltávolítják a padokat, ahol naponta többször is összegyűlik a szemét, ahol az idejük nagy részét töltik a hajléktalanszállón vagy a Palotavárosi tavak mellett élő emberek. Az önkormányzati képviselő hozzáfűzte: hosszabb távon is megoldást kell keresni, az elmúlt hetekben pedig azért harapódzott el a jelenség, mert megjelent a környéken egy börtönből nemrégiben szabadult férfi, aki zaklatja a vásárlókat, lakókat.