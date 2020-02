Évtizedes adósságokat tudnak le a csákvári és zámolyi intézmények

Oktatási-nevelési intézmények szépülnek a két településen: Csákváron az általános iskola tornaterme és az alakuló tér, Zámolyon az óvoda udvarának egy része újul meg.

A csákvári Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolát több mint 30 évvel ezelőtt adták át, falai között több generáció tanult az elmúlt évtizedekben. Ez idő alatt viszont nagyobb felújítás nem történt. 2018-ban aztán kicserélték a nyílászárókat, megtörtént a gépészeti korszerűsítés és külső szigetelést is kapott az épület. A mostani munkálatok során befejezik az alakulóteret, ami valamilyen, ma már ismeretlen oknál fogva 32 éve nem készült el.

Pályázati pénzt költenek a felújításokra

A rossz, erősen töredezett betonterületet, amelyből kiállnak a csatornafedelek is, de amelyet ünnepségek alkalmával használnak, most térkőburkolattal látják el és akadálymentesítik is. A tervek szerint a feltöltött udvaron fa virágládákat is kihelyeznek. A tornaterem padlóburkolatának cseréjét sem lehetett tovább halasztani, a borítás évekkel ezelőtt balesetveszélyessé vált. Tavaly novemberben ezért a tornatermet lezárták. A felújítás viszont csak a padlóburkolatra terjed ki: a terem korszerű, modern, megerősített sportpadló burkolatot kap, úgynevezett PUR felülettel és zártcellás habhátoldallal. Sajnos a további eszközök cseréje nem fér bele a 24 millió forintos költségvetésbe, amelyre a fenntartó Székesfehérvári Tankerületi Központ pályázat útján nyert pénzt. A tankerület lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a tornatermet várhatóan március 1-től vehetik birtokba a gyerekek, az iskola előtti téren a térburkolat építése viszont az időjárás és a kivitelezési technológia függvényében készül majd el.

Zámolyon az óvoda udvarára mintegy 4,5 millió forintot nyert az önkormányzat a Magyar Falu programban. Ebből több új játék is az udvarra került, és a múlt héten betonozták le azt a 100 négyzetméteres területet, amely gumiburkolatot kap és egy 10 lábon álló faszerkezetű, zsindelyes tetejű „esőbeállót” emelnek rá. Ez alatt többfajta tevékenységre is lehetősége nyílik majd az óvodásoknak, vagy kisebb rendezvényeket is tarthatnak számukra. Az udvarra évtizedek óta nem kerültek új eszközök, így a mostani fejlesztésnek nemcsak a gyerekek, de az óvodapedagógusok is nagyon örülnek. Az óvodában az idén ezen felül még a kazán cseréjére is sor kerül, amelyet pedig abból a 44 millió forintból valósítanak meg, amelyet az önkormányzati épületek energetikai felújítására nyert a település és amelynek keretében a védőnői szolgálat szigetelését, nyílászáróinak cseréjét és fűtéskorszerűsítését is megoldják.