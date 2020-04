Egy irányba mutató gondolkodás: Csősz fejlődése mindenekelőtt

A következő évek legfontosabb feladatának a település élhetőségének erősítését, a közösségi élet színesítését jelölte meg Földesi Gábor régi-új polgármester. Az új képviselő-testület gondolkodása szerencsére egy irányba mutat. A falu fejlődése mindenekelőtt! – ezt tűzték zászlajukra mind­annyian.

Az októberi önkormányzati választáson egyéni képviselőként Bor János, Szalai Gyula, Székely Zoltán, Tauz Ildikó, Török Péter és Vaizerné Molnár Erzsébet szerzett mandátumot. A faluvezető munkáját alpolgármesterként ismét Bor János segíti, aki 2014 óta tölti be ezt a tisztséget; a pénzügyi bizottságot – szintén második önkormányzati ciklusában – Vaizerné Molnár Erzsébet vezeti. A jegyzői feladatokat Kmetz Norbert látja el.

Az új posta az ügyfeleknek és a postai dolgozóknak is komfortosabb körülményeket tud nyújtani

– Az utóbbi egy-két év kihívásokkal, gondokkal és rengeteg megoldandó feladattal telt számunkra – mondta el lapunknak Földesi Gábor polgármester. – Persze a problémák mellett örömteli dolgokról is beszámolhatok.

– Átadtuk az új egészségházunkat, melyet a terület- és településfejlesztési operatív program pályázata nyomán 66 millió forint támogatásból sikerült megvalósítanunk. Az új épülettel a felnőtt-háziorvosi, a gyermekorvosi és a védőnői szolgáltatás modern elérhetőségét és korszerű felszereltségét tudjuk biztosítani. Akadálymentesített orvosi és védőnői rendelővel, továbbá egy baba-mama szobával gazdagodott településünk. Örömmel tölt el, hogy Csőszön ismét működik védőnői ellátás, védőnőnk nap mint nap gyermekeink egészséges fejlődéséért dolgozik. Remélem, hogy a beruházás a helyi közösség életminőségének és társadalmi feltételeinek javítását szolgálja.

– A tavaly nyári átadáson történelmi pillanatnak neveztem a posta új helyen való megnyitását, hiszen a falu sok éve várt már arra, hogy a régi, romos épület helyett modernebb, barátságosabb postánk legyen – folytatta a polgármester. – Tudomásul kell vennünk, hogy a faluban él egy idősödő korosztály is, akiknek problémás mindenért Székesfehérvárra vagy a szomszédos településekre utazni. A helyi igényeket figyelembe véve döntött úgy még az előző képviselő-testület, hogy az átalakítás költségét, csaknem 4 millió forintot, a költségvetésből biztosítja. Rendkívül hálás vagyok a képviselőknek a támogatásért. Az új posta az ügyfeleknek és a postai dolgozóknak is komfortosabb körülményeket tud nyújtani.

A faluban élők betartják a központi és a helyi korlátozásokat

– A múlt évben útjavításokra is futotta. A József Attila utcát teljes szélességében hengerelt aszfalttal tudtuk felújítani, a Kinizsi Pál és a Névtelen utcát pedig mart aszfalttal. Forráshiány miatt a Bartók Béla utcának csak egy részét sikerült egyelőre megújítani.

A művelődési ház energetikai felújítására még 2017-ben 79,6 millió forint támogatást nyertek: megújult a tető és a tetőszerkezet, kicserélték a nyílászárókat, elkészült a külső szigetelés és a színezés. (A katolikus kápolnán is megoldották a tető- és a tetőszerkezet cseréjét.) A Magyar falu program jóvoltából további 15 millió forintot tudnak fordítani a kultúrházra: felújítják az öltözőt és a vizesblokkot, átalakítják a színpad hátsó bejáratát, valamint járdát is építenek.

A Magyar falu program pályázatai sorában 8-szor 16 méteres rendezvénysátrat (1 millió forint) és korszerű hangosítást (1 millió forint) vásároltak; orvosi műszerekre, eszközökre, bútorokra – amelyek már megérkeztek az egészségházba – 2,9 millió forintot tudtak költeni. A közterület karbantartását szolgálandó a meglévő traktorjukra különböző berendezéseket (egyebek között teleszkópos kasza, fűnyíró és fűkasza, függesztett rövid tárcsa, rézsűkasza, motorfűrész) tudnak vásárolni az elnyert 9,9 millió forint támogatásból.

A belterületi járdafelújítás anyagtámogatására 4,9 millió forintot nyertek. Terveik szerint megújul a Bekötő út járdájának egy szakasza, valamint másfél méter széles járdát építenek a buszfordulótól a sportpályáig, továbbá a Bartók Béla utcában, a buszmegállótól a Petőfi Sándor utca sarkáig. Az óvoda részére új udvari játékokat (4,9 millió forint) vásárolnak, a régi játékokat pedig felújítják, és később határoznak arról, hova helyezik ki azokat.

A helyi identitástudatot erősíti a tervezett történelmi rendezvényükre fordítható összeg (3 millió forint), az árajánlatot az önkormányzat már megkérte a Csőszi Történelmi, Haditorna és Hagyományőrző Egyesülettől. A sportpályán megkezdték egy futballpálya és egy futókör kialakítását (közösségi terek fejlesztése), fákat ültetnek, padokat és asztalokat helyeznek ki. Varga Gábornak, a térség országgyűlési képviselőjének ígéretét bírják, miszerint várhatóan még az idén felújítják teljes szélességében a faluba vezető bekötőutat. Amint eddig, úgy a továbbiakban is számítanak a honatya és a ­Fejér Megyei Önkormányzat támogatására. Az új képviselő-­testület gondolkodása egy irányba mutat. A falu fejlődése mindenekelőtt! – ezt tűzték zászlajukra.

– A mostani rendkívüli helyzetben a faluban élők betartják a központi és a helyi korlátozásokat. A polgárőrség állandó készenlétben van, egy varrónő és családja szájmaszkokat készít folyamatosan, melyeket az önkormányzat hamarosan kioszt a lakosság körében. Ezúton is köszönjük minden önkéntes munkáját! – tette hozzá Földesi Gábor.