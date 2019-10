Csak biztonságos fűtési rendszert használjon! – Elindult a fűtési szezon

A keddi napon hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon. A távfűtéses lakásokban október tizenötödikén működésbe lépnek a fűtőtestek, de a jó idő ellenére egyes napszakokban a többi ingatlanban is beindítják a gáz- vagy vegyes tüzelésű kazánt. Ahol eddig elmaradt a karbantartás, a lakók azzal szembesülhetnek, hogy a fűtőberendezés nem megfelelően működik, vagy éppen üzemképtelen. A gázkazánok esetében a tartós üzem előtt elengedhetetlen az égőtér és a hőcserélő tisztítása. Ellenkező esetben a por ráéghet a hőcserélőre, emiatt a kazán hatásfoka romlik, tökéletlen égés jön létre, mindez előbb-utóbb a kazán leállásához, rosszabb esetben akár szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet.

Ezt ne hagyja ki! Tündérszépek: jelentkezz! Ingyenes profi fotózás, felkészítő tábor, modellszerződés, 10 millió forint értékű nyeremény a legszebbeknek! Jelentkezz! Ma már a hazai háztartások jelentős részében van szén-monoxid-érzékelő, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken kevesebben és kisebb fokban sérülnek meg. A lakástüzek esetében is csökkenteni lehet a sérülés kockázatát, ennek érdekében célszerű minél több otthonban füstérzékelőt elhelyezni. Egy időben jelző berendezés emberéleteket és anyagi javakat menthet meg. A téli üzemmódra való átállás előtt fontos szakemberrel ellenőriztetni a gázszelepek, ventilátorok és a keringető szivattyúk működését, és a biztonsághoz a füstelvezetők, kémények vizsgálata is nélkülözhetetlen. Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki és ezzel a környezetet károsítják, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, míg naponta átlagosan tizenhat lakástűzhöz riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, a fűtési időszakban meg is duplázódhat ez a szám. A fűtési szezon elején a kémények állapotával is foglalkozni, ha még nem ellenőrizte szakember a füstelvezetőt, még nem késő kihívni. A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9.1-es menüpontban.