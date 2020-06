Szorgalommal és elhivatottsággal felfelé ívelő pályát járhat be Boros Bálint

A hófehér ingben, vasalt egyenruhában járó rendőrtiszt, Boros Bálint nemrég még élte a fiatalok gondtalan és néha kissé céltalan, a jövő szempontjából talán bizonytalan életét. Aztán egy sorsdöntő napon egymásra találtak ő, és a rendőri hivatás.

Azóta eltelt pár év, iskolákat járt ki és még párat ki is fog. Már most arany csillag nyugszik kék váll-lapjain és már vannak céljai az életben. Az egyik, mindent tudni a közlekedésrendészetről, a másik, hogy azok az arany csillagok ne legyenek sokáig magányosak a vállcsúcsokon.

„Arra ösztönöz, hogy minél precízebben dolgozzak”

Hogyan és miért lesz valaki rendőr?

– Már a továbbtanulásom is mutatta, hogy nem volt igazán sok elképzelésem a jövőt illetően. A Vasvári gimiben tanultam angol tagozaton, mert nem találtam egyetlen olyan szakmát sem, amit igazán a magaménak éreztem volna. Aztán ahogy telt múlt az idő, egyre inkább felfigyeltem, hogy milyen lehetőségeket nyújthat számomra a közszolgálati életpályamodell. Az ismeretségi körömben, illetve a családomban van olyan, aki a katasztrófavédelemnél dolgozik és van olyan, aki rendőr. Kikértem az ő véleményüket. Elmentem az edukációra is, ahol meglátogattam a rendőrség standját, és részt vettem egy nyílt napon, mely után eldöntöttem: rendőr szeretnék lenni. Megcéloztam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karát, de olyan elszánt voltam, hogy ha akkor nem sikerült volna bejutni, akkor valamelyik rendészeti szakgimnáziumba mentem volna. Sikerült felvételt nyerni az NKE-re, majd a későbbi évek során ott helytállni és tanulni. Mindig is vonzott az egyenruha és ezt a célomat el is értem, egyenruhás rendőr lettem.

Miért éppen a közlekedésrendészet?

– Akkor ezt a szakirányt jelöltem meg, és bár a későbbiekben lehetett volna ezen módosítani, de én nem akartam. Érdekel ez a feladat, érdekes és változatos, ahány eset, annyiféle. Már gyakorlatra is ide jártam, és aztán itt lettem a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő- és Balesetvizsgáló Alosztályán vizsgáló. A munka nem könnyű, mert bár sok információ összegyűlik a helyszínelés alatt, de azt követően az anyagok átkerülnek a vizsgálati szakaszba, vagyis hozzánk. A közlekedési eseményekről itt dől el, hogy bűncselekménynek vagy esetleg éppen szabálysértésnek minősül. Vannak olyan különleges esetek is, hogy a balesetben szereplő mindkét fél vét a közlekedési szabályok ellen, de nekünk akkor is meg kell tudni állapítani, hogy ki volt az okozó, ezért gyakran további szakértők bevonásával zajlik a munka.

Mennyire teher ilyen jelentőségteljes döntéseket hozni?

– A döntés súlyát nagyon éreztem az elején és még a mai napig érzem, ám ez arra ösztönöz, hogy minél precízebben végezzem a munkámat, köztük a kihallgatást, amit az egyetemen nem tudtunk igazán gyakorolni, így élesben kellett megismerkedni a munka ezen szegmensével. Ez a munka egyre inkább formálja a jellememet is, ugyanis korábban nem voltam kifejezetten határozott személy, itt viszont annak kell lennem. Itt magabiztosan kell állni, méghozzá középen, az érintettektől egyenlő távolságra, és elfogultság nélkül kell dönteni. Néha közterületi munkát is kell folytatnunk, amelynek során főként akcióba is ki kell mennünk. A munkámnak ezt a részét is szeretem, mikor eseményekre megyünk ki, vagy mikor éppen gyermekeknek kell játékosan közlekedési szabályokat tanítani.

Milyen célkitűzések lebegnek egy vizsgáló előtt?

– A közlekedési területen tisztként vizsgáló lehetsz, előadó vagy vezető. Két éve nyáron szereltem fel a hároméves egyetemi képzést követően, aminek időtartama azóta változott. A pályám elején vagyok, de nagy terveim vannak a jövőre nézve. Azt már most tudom, hogy még sok munka és ügy áll előttem, és van még hova fejlődnöm.