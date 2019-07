Bogiék elbúcsúztak

Csütörtökön tömegek szórakoztak Ákos, a Dream Theatre és Majka zenéjére, pénteken pedig mások mellett a Halott Pénz és a Road várta a rajongókat.

A kánikulában minden délután folyamatosan áramlanak a fezenezők a fesztivál helyszínére. Csütörtökön kora este, az egyik nagyszínpadnál sokan táncoltak a Margaret Island felhőtlen hangulatot teremtő zenéjére, közvetlenül utánuk pedig Ákossal tombolhatott és romantikázhatott a közönség. Az énekes, zenész és dalszerző különleges műsorral készült, bepótolandó a tavaly az eső miatt félbeszakadt koncertet. Aznap nagy érdeklődés övezte a másik nagyszínpadon az Arch Enemy és a Dream Theatre zúzását is.

Pénteken minden ment tovább, nagy várakozás előzte meg például a WellHello és a Road-koncertet.

A kora délutánt a kerthelyiségben a fehérvári 21 Gramm Akusztik fellépése kezdte. A csapat ezzel a koncerttel búcsúzott közönségétől, mert ebben a felállásban egyelőre nem folytatják a közös munkát. Az énekes, Ferenczy-Nagy Boglárka odaadóan énekelt a színpad előtt tobzódó fiataloknak, s a zenész fiúk is kitettek magukért. Jó kis hangulat kerekedett, amelyet az idősebb korosztályból is többen élveztek. Nem maradtak el a szóban kifejezett köszönetek az elmúlt évekért, és Bogi egy nagy közös öleléssel is meghálálta a bulizók ragaszkodását. Szombaton jön az utolsó nagy nekifutás a 23. FEZEN-en.