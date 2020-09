Balatoni út: javítják a hibákat

Még nincs lezárva a Balatoni úti felüljáró műszaki átadás-átvétele, közölte lapunkkal az önkormányzat.

A félreértések elkerülése végett, arról nincs szó, hogy ne lehetne közlekedni a fontos felüljárón. Nos, a napokban lapunk is foglalkozott a közlekedésnek nemrég átadott felüljáró járdáján lévő kisebb hibákkal. Megírtuk, azokat láthatóan növénygyökerek okozzák, s láthatóan foglalkoznak velük az illetékesek. A téma egyébként az internet népét is foglalkoztatja. Egy, a fehérvári közlekedésre fókuszáló facebookos oldal fórumán is közzétettek róla egy bejegyzést. Ott vulkánnak nevezték a járdán jelentkező púpokat, ami persze erőteljes túlzás.

A témáról Székesfehérvár önkormányzata az alábbi összefoglalót küldte meg a Fejér Megyei Hírlap számára:

– A járdahibák valójában a kivágott nyárfák bennmaradt gyökérdarabjainak hajtásai. Tuskómarás után még maradtak a töltésben a gyökérből, amit a közvilágítási kábel sérülése nélkül nem tudott a kivitelező kiszedni, viszont a nyárfa tipikusan az a növény, ami rendkívül agresszívan kezd el kihajtani kivágás után, gyökérről. A kivitelező ezeket a területeket vegyszerrel kezelni, a hibákat pedig javítani fogja. A műszaki átadás-átvételi eljárás még nincs lezárva! – írták.