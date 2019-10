Az alapkő a helyén – Indulhat a velencei uszoda építése

A társasági adót fizető vállalkozások célzott támogatása volt a fő forrása annak a nagyszabású, több, mint 5 milliárd forintos uszodaberuházásnak, melynek alapkő letételére csütörtökön kerülhetett sor a velencei tópart közelében.

Elsődlegesen TAO látványcsapatsport támogatásból valósul meg a velencei városi uszoda – hangzott el csütörtökön a létesítmény alapkő letételén, melynek ünnepségén Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője, L. Simon László országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, Koszti András Velence polgármestere és László Csaba, az uszodaépítésért felelős Velence Plusz Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft. ügyvezetője helyezte el az időkapszulában az ezen a napon aláírt oklevelet a föld mélyébe.

Nem csak a velenceiek számára lesz fontos az uszoda – melynek építését 2020. június 30-ig fejezik be a tervek szerint a Velence Resort & Spa, valamint az Ifi Szálló közötti területen -, hanem a gárdonyi és martonvásári járásban élőknek is – hangsúlyozta a velencei sportlétesítmény ünnepélyes alapkő letételén Tessely Zoltán miniszteri biztos, országgyűlési képviselő. Aki kiemelte azt is, hogy a terület, ahol az uszoda épülhet, teljes mértékben önkormányzati tulajdonban található, ahogy van tulajdonrésze abban a Velence Plus Kft-ben is, amely az uszodaprojektért felel. – Tudjuk, hogy egy alapkő letétel csak a kezdet, a nehézségek azonban még ezek után jönnek, rengeteg problémát kell megoldani. De Kásler Miklós miniszter jelenléte számomra biztosíték, hogy a felmerülő gondokat meg fogjuk tudni közösen oldani, a várossal, a kft-vel és a minisztériummal karöltve – fogalmazott a képviselő.

– A kormány olyan uszodaépítési programot hajt végre, amelynek a végeredményeképp minden járásban lesz uszoda. Hiszen rendkívül lényeges az úszás az egészség megőrzése, a test felépítése, de a lélek emelése szempontjából is, ám mára az úszás a magyar identitás részévé is vált – fogalmazott Kásler Miklós miniszter, aki azt üzente az uszodát majdan használóknak, hogy teljes örömük abban a létesítményben, amely az összefogást, az együtt gondolkodást jelképezi. Ehhez csatlakozott Koszti András polgármester, aki kiemelte: nagyon fontos a város számára ez a beruházás, amelyet azonban nem az önkormányzat, hanem a Velence Plus valósít meg TAO látványcsapatsport támogatásból.

– Tehát nem a járdaépítés, iskolabővítés vagy a betegellátás elől vesszük el ezzel a projekttel az értékes forrásokat. De azt gondolom, ez a fejlődés kulcsa. Aki e beruházás ellen van, az Velence jövőjét árulja el.