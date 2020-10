A szőnyi kastély helyett a vajtai készült el Pollack Mihály tervei alapján

Amint Fejér megye több másik településén, úgy Vajtán is otthagyták lenyomatukat az utókornak a Zichyek.

Egy kastélyt kell elképzelni – bár ebben sokat segít a cikkhez mellékelt fotó is. A Fortepanba felvitt adatok szerint 1978-ból származtatható, abból az időszakból, amikor az épület táborként működhetett tovább. Ám időben előbb utazzunk az 1600-as évekhez, annak is leginkább a közepéhez: 1650-re datálható a Zichy grófok nagy lépése, mikor is megszerzik a vajtai uradalmat.

Több funkciót is ellátott már az évszázadok alatt a település kastélya

Maga a kastély mégiscsak 1923-ra készül el, miután Pollack Mihály tervei alapján, Zichy Aladár megbízásából Havel Lipót és Schmidt Miksa felépíti a ma is álló építményt. A források szerint Pollack még 1815-ben elkészítette a kastély terveit, ám akkoriban Zichy János a szőnyi kastély megtervezéséhez kérte fel a szakembert. A mű – elviekben – elkészült, azonban a ma Komáromhoz tartozó városrész kastélyát végül mégsem az építész tervei alapján „húzták fel”. A rajzok szerencsére nem vesztek el, hanem a családi archívumba kerültek, onnan pedig a már említett 1920-as években kerültek a felszínre, s öltöttek formát a valóságban is Vajtán. Persze a rajzok és a végleges építmény nem teljesen egyeznek, hiszen a Zichy-kastély Pollack „posztumusz” munkájaként, 108 évvel a tervek elkészülte után jött létre. Akkorra az elképzelések között már „divatjamúlt” elemek is megtalálhatók voltak.

A Zichy család egészen a második világháború végéig „birtokolhatta” otthonát

Ezekben az években a Zichy család hazánkban az öt leggazdagabb nemesi család közé tartozott. Az épület 12 kéményt és 365 ablakot kapott – milyen érdekes, mindkét szám kitesz egy évet! –, hátsó, angolkertre néző homlokzata pedig egy 13 méter magas, kazettás boltozatú kupolát tart. A számokon túl a kastély előkertjéről is érdemes szót ejteni: az geometrikus elrendezésű, francia stílusú; a parkba pedig lépcsősor vezet a kupolától. A Zichy család egészen a második világháború végéig „birtokolhatta” otthonát, hiszen a világégést követően egészen Svédországig kellett menekülniük. A kommunizmus Vajtára is elért, így az épület aztán különböző politikai vezetők és családjuk nyaralójaként funkcionált tovább. Változást az 1956-os forradalom és szabadságharc hozott, amelyet követően a kastélyba mozgássérült gyermekek érkezhettek táborlakóként. Az 1989-es rendszerváltás egy újabb korszakot nyitott meg, 1994-től már teljesen elhagyatottá vált a birtok. Ennek következtében állapota, az épület állaga egyre csak romlott, fenntartására nem volt anyagi fedezet.

Az épületet rekonstruálták, miután 2000 óta a Calvary Chapelhez (Golgota Keresztény Gyülekezet) tartozik, s több ízben ad otthont konferenciáknak, találkozóknak. A tulajdonos célja volt, hogy a helyszínen kelet-európaiak számára is elérhető bibliaiskolát alapítson, egyfajta vallási főiskola válhasson az egykori, Zichyekhez tartozó uradalomból.