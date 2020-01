A ráckeresztúri Szentes Anita a világ legkisebb artistanője

Bár picinyke a helyi könyvtár, könyvekkel sűrűn telerakva, ám számos érdekes, sőt – túlzás nélkül mondhatjuk – világhírű embert láttak már itt vendégül.

A ráckeresztúri ifjú hölgy eddigi élettörténete jól példázza az utat, amit Ady Endre oly szépen megfogalmazott egyik ismert költeményében. A Szent László-patak, avagy ahogy a keresztúriak mondják, a Kanális partjáról indult el, s ma a világ legnagyobb cirkuszának, a Cirque du Soleil társulatának a tagja. Anita a ráckeresztúri iskolában végzett, majd ruhakészítőnek tanult tovább. Tanulmányait nem fejezte be: a szerencse rámosolygott, amikor megismerkedett az Axt házaspárral. Ibolya figyelt fel a lány tehetségére, s ő képezte profi artistává. Nemcsak a fizikai edzését irányította, hanem a lelkét is ápolta. – Ibi néni a második anyukám! Mindent neki köszönhetek! Megtanította, hogyan kell viselkednie egy fiatal lánynak, hogyan kell étkezni, beszélni. Rossz körülmények között éltünk otthon, sokat csúfoltak amiatt is, hogy pici vagyok. Mindössze százhuszonhárom centire nőttem, de ettől még ugyanúgy élek és érzek, mint más. Ráadásul épp kis termetem miatt figyelt fel rám a Cirque du Soleil képviselője – meséli lelkesen a sok országot bejárt fiatal artista.

Szentes Anita története azonban jóval előbb kezdődött. Axték 1999-ben költöztek Ráckeresztúrra, de a cirkusz világától nem szakadtak el. Ercsiben működtettek artistastúdiót, ahova Anita is járt. Ibolya felkarolta a kislányt és nővérét, aki aztán később más utat választott, családot alapított. Anita viszont kitartóan gyakorolt, ha kellett, a felszedett kilókkal is megküzdött. Olykor sokat sírdogált, mert Ibi néni nagyon szigorúan vette az edzéseket, de aztán belátta, e nélkül nem törhet ki, nem léphet előbbre. Elsőként egykerekű mutatvánnyal lépett fel, különféle műsorokkal járta az országot, eljutott Bécsbe, majd Angliába is.

– Ibi néni elküldte a demo kazettámat a Jay Miller cirkusznak, s ők kiválasztottak. Akkor tizenhét éves voltam, a cirkusz meg tizennyolc. A világ legkisebb artistanője, így konferáltak fel mindig, a közönség hatalmas ovációja közepette. Négy gyönyörű hónapot töltöttem a brit fővárosban, már teljesen egyedül. Meg kellett tanulnom, hogy mindent magam intézzek.

Egy évvel később Anita a Cirkuszfesztiválon járt mentorával, Ibolyával, s megláttak egy férfit, akinek a dzsekijén a Cirque du Soleil felirat volt olvasható. Fabrice Backer, a kanadai cirkusz európai ügynöke éppen új produkciókat keresett, s felfigyelt az apró magyar lányra. Szerződtették, s ma már rendelkezési állományban a cirkusz állandó tagja. Anita az első magyar, aki eljutott a Cirque du Soleil-be, mint mondja, ez a világ legnagyobb cirkusza, ennél följebb egy artista nem kerülhet.

– Montrealban 2007-ben jártam először, az volt a betanulás ideje, majd Houstonban tartották a műsorpróbát. Ugyanebben az évben Spanyolországban léptem fel a héliumos lufival, majd Calgary következett. Két évvel később Moszkvában, az Eurovíziós Dalfesztivál megnyitóján szerepeltem. Japánban, Nagoyában is jártam, ott vizsgáztam. 2017 novemberétől 2018. január végéig újra Montreal következett, akkor már nem sátorban, hanem arénában próbáltunk. New Orleansban jött a premier, majd egy hetet töltöttünk Houstonban. Anita nagyon hasonlít a szintén kis termetű Valentinára, aki már két évtizede fellép férjével együtt a Corteo című műsorban, ő az első számú szereplő.

– Ha vele történik valami, vagy szabadságra megy, én állok a helyére – meséli kissé szomorkásan az artista lány. – Várom, hogy táviratozzanak, s akkor nekem azonnal indulnom kell. Persze jobb lenne, ha folyamatosan szerepelhetnék, ám egyelőre Valentina fáradhatatlan.

Idén azonban eljött a várva várt pillanat, s megérkezett a behívó. Valentina hosszabb szabadságot vett ki, így Anita lehetőséget kapott a fellépésre.

– Van egy ukrán partnerem, Viktorka, vele léptünk föl, tizenkét héten át turnéztunk Amerikában. Egyelőre pótszereplők vagyunk, de így is hatszor léptem föl a kétórás műsorban. Mindez nagyon nagy élmény. Egyik arénából a másikba utaztunk, sok tízezer embert szórakoztattunk már. Jártunk például Bostonban, Baltimore-ban, Floridában, San Antonióban, Denverben. Volt olyan, hogy egy műsorban nyolcszor kellett átöltöznöm. A sminkelés minimum két órát vett igénybe, s hétvégén általában egy nap két elő-adást is tartottunk. A Corteo műsor arról szól, hogy meghal Mauro, a bohóc, s a temetésére elmennek a legjobb barátai, s a bohóc mindezt végignézi. Szerepel a játékban az Óriás bohóc, a Kis bohóc, a Fehér bohóc, a hűséges Whistler és angyalok is. A héliumos lufi szám mellett légtornászok repkednek csillárokon, látható például ugródeszka- és gumiasztal-mutatvány, cyr kerék, hulahopp, szabadlétra és zsonglőrködés is.

– Feledhetetlen élmény, amikor a lufikon repkedek a közönség és a manézs fölött – illusztrálja kézmozdulatokkal Anita a mutatványt. Átszellemült tekintetéből érezhető, hogy mindene a játék, s a cirkusz az otthona. – Olykor magyarul énekelek, olykor angolul. Mosolyogva integetek a nézőknek, s van, hogy ők lökik meg a léggömböket. Ha nem sikerül nekik, újra kell próbálkozniuk. A legtöbbször azért jól alakul minden. Eddig egyszer fordult elő, hogy a lufik kilyukadtak, s a produkció nem sikerült tökéletesre, de szerencsére nem lett komoly baj.

Anita már most sokat látott, sokat próbált világhírű artista. Az Értől indult – idézhetjük Ady Endrét –, s eljutott a „szent nagy Oceánig”. Még sok szép siker várhat rá, s kívánjuk, hogy így legyen.