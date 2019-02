A nézők döntik el egy film sorsát

Noha minden új technika megjelenésénél – DVD, házimozi, letölthető filmek, előfizetéses mozicsatornák – megkongatták a vészharangot, a filmszínházak mégsem tűntek el. A mozi ma is népszerű, de vajon kik és mikor járnak moziba és milyen típusú filmeket néznek leginkább? Ennek eredtünk a nyomába.

– Az otthoni filmnézés sosem lesz a mozi versenytársa, egyfelől azért, mert az embereknek igényük van arra, hogy otthonukat elhagyva szórakozzanak, másfelől a mozinak, a közös filmnézésnek van egy olyan varázsa, amit otthon nem lehet megteremteni. Többek között azért sem, mert egyik házimozirendszer sem képes elérni azt a hanghatást vagy vetítési minőséget, amit a moziban kap a néző. Arról nem is beszélve, hogy a 3D-s filmek után már megérkeztek a 4DX és az úgynevezett ScreenX filmek – kezdte Buda Andrea, a Cinema City Magyarország marketing és PR igazgatója.

Amíg a 4DX filmeknél képesek a vásznon megjelenő képsorokat például vízpermettel, széllel, illatokkal, székmozgásokkal, hó- és buborékhatásokkal életszerűbbé tenni, addig a ScreenX esetén mindezeken felül a központi vászon mellett bizonyos jeleneteknél oldalsó vásznakra is vetítenek. Az élmény legfontosabb eleme persze továbbra is a film, hiszen az viszi be a nézőt a moziba.

Milyen típusú filmeket kedvelünk manapság?

– Népszerűek az olyan filmek, amelyeknek van második, harmadik vagy további részük. Aztán ott vannak a képregényekből készült filmadaptációk, a Marvel-filmek. Ezek elsősorban a 12–30 éves korosztály körében népszerűek. A családi animációs filmek a kisgyermekes családokat célozzák meg, de az utóbbi években ismét hódítanak a zenés filmek is. Jó példa erre a Freddy Mercuryról készült Bohém rapszódia vagy a Mamma Mia!, aminek tavaly jött ki a második része – árulta el Buda Andrea.

Minden évben elkészítik a top 10-es listát is, és örömteli, hogy ezen tavaly és 2017-ben is szerepelt magyar film: a Valami Amerika 3-ra 2018-ban 371 199, az előtte lévő ében a Kincsemre 456 666 néző váltott jegyet. Tegyük hozzá, ha Magyarországon egy filmet 100 ezer ember megnéz, az már sikeresnek számít. A filmkészítők ugyanakkor igyekeznek ugyanazzal a filmmel több korosztályt is megszólítani és bevinni a moziba, hogy emeljék a nézettséget.

Nem meglepő, hogy a mozilátogatás szempontjából az év vége, az ünnepek környéke a legerősebb és az sem, hogy a 30 év felettiek ritkábban választják a szórakozás ezen formáját. Ám míg a fiatalok inkább „mindenevők” a filmek tekintetében, és akár hétközben, spontán módon is beülnek egy-egy filmre, addig a 30 felettiek jobban megnézik, milyen filmre vesznek jegyet és jellemzően hétvégén mennek moziba. Pillantsunk bele abba is, hogyan állítják össze a mozik műsorát!

– Az, hogy milyen filmek kerülnek műsorra és hogy azt meddig játsszák, függ a fi lm forgalmazójától – akik a filmeket készítő filmstúdiókhoz köthetők – és a nézettségtől, ami által a néző dönti el, mi lesz egy filmnek a sorsa. Ez minden moziban, a kis klubmozikban is így működik. A forgalmazónál van minden filmes jog, így a mozi csak akkor játszhat egy filmet, ha a forgalmazó azt kiajánlja neki – magyarázta a marketingigazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy a bevétel megosztása a filmforgalmazó és a mozit működtető cég között filmenként változó, de nagy általánosságban fele-fele az arány. A filmet mindig a forgalmazó reklámozza a saját költségén, a cég viszont a filmek utáni bevételből tartja fent a mozit, fizeti a működési költségeket, ideértve az alkalmazottak bérét is.

Apropó: Önök mikor voltak utoljára moziban?