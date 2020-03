A Mátyásdombról származó Dudás Patríciát sokan sok szerepben láthatták már

Ez többek között annak is köszönhető, hogy a 2016-os Fehérvár Szépe, Fejér Megyei Hírlap királynője már nem egy videoklipből köszön vissza a nézőkre.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

– Elsősorban a tánc miatt hívnak, de a helyszínen előfordult már, hogy végül új szerepeket, további instrukciókat is kaptam. A Menthol együttes Gyönyörű nő című számának klipjében például „énekelek” is – mesélte Patrícia. A legutóbbi videós anyag, amelyben az énekes, Rick Smith mellett megjelenik, éppen szerdán érkezett az internetre, Játék címmel.

– A dalokat általában én is előre megkapom, hogy készülni tudjak. Így fogalmazódnak meg bennem gondolatok arról, miről is szól a zene, a szöveg, s hogy milyen érzelmeket kellene belevinni – részletezte. Patrícia a klipforgatások között abban reménykedik: Mátyásdombon folytatni tudják majd a táncot. Kavalkádjukat májusról júliusra tették át, bízva az új dátumban. Emellett pedig a lány egy február végi sikerről is beszámolt lapunknak: a veszprémi X. Nemzetközi Connector Táncfesztiválon két versenyzője, Vilcsek Angéla és Kajfis Emili Liza ezüst minősítést szerzett.