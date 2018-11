A juhok legelése nyomán újra sarjadnak az őshonos növények

Gyermekkorában kapott Daróczi György két kisbárányt a falu juhász bácsijától, s azóta mindig tart birkákat. A nyáj többségét a merinó adja, kedvtelésből kameruni barnát is terel.

Terelés már nemigen létezik a szó hagyományos értelmében, juhászkutyája sincsen Daróczi Györgynek, kvaddal követi a Felsőréten békésen legelésző nyájat. Sok idő kell a pásztorkutyák betanításához, ám vadászkutyát tart a gazda. Csongrádon végzett annak idején vadász és vadtenyésztőként, sportvadászként szenvedélye is a munkája. Mellette mindig mezőgazdasággal foglalkozott, a szülői háznál is tartottak jószágot, s felnőttként, egyéni vállalkozásban is állatokat tenyésztett. Hízókat nevelt, többszáz nyulat adott le egy-egy esztendőben, s a birkák is egyre szaporodtak nála. Kétszázötven juhot számlál mostanság a gazdasága, nem adja fel az önként vállalt juhászságot az agrárium változó gazdasági erőterében sem. Két fia sokat segít, egyikük szintén agrárvállalkozó.

A napsütéses novemberben békésen legelésznek a tágas réten a juhok. A merinók között egyetlen csavart szarvú, világos gyapjújú racka forgolódik, izgága, merész és kíváncsi a nyugodtabb társak közt. A barna színű, muflon-szerű kameruniak inkább díszül szolgálnak, szépek, figyelmesek, az idegen nehezen közelítheti meg őket. Két-három évtizede a gyapjúért elég jó pénzt fizettek, manapság nincs rá kereslet, a bárány- és birkahús is inkább külföldön kelendő. Az arab és az olasz piac augusztusban, karácsonykor és húsvétkor igényli a magyar juhokat, a honi értékesítés kisebb. Pedig nagyon egészséges a juhhús, a csak legelő, tiszta növényi táplálékkal élő, szénát, lucernát, silót fogyasztó, jó levegőn sokat tartózkodó juhok húsa bioéteknek számít. Nyomukban a legelőkről eltűnik a gaz, újra sarjadnak a gyep őshonos növényei. Darócziéknál legnépszerűbb húsvétkor a bárányragu, a nagycsalád is nagykanállal eszik ilyenkor belőle.