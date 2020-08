A halőri munkát jól segíti ez a fejlesztés

A Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének is jut azokból a járművekből, amelyekkel tovább bővült a horgász szervezet eszközparkja.

A sikeresen lezárt közbeszerzési eljárások és szerződéskötések után már eddig is több ütemben kapott halőrzést támogató technikai eszközöket és egyenruhákat a Magyar Országos Horgász Szövetség, de ezeken felül beszereztek még vízminőséget megóvó és javító berendezéseket is. Az idei esztendő első felében közel 300 millió forint összértékben összesen 224 kistraktor, gazvágó gép, ágdaráló, fűkasza, láncfűrész és magassági ágvágó, valamint 255 levegőztető, aggregátor és szivattyú került a szervezetek kirendeltségeihez. A leglátványosabb változás mégis természetesen az egységes megjelenésű, speciális felszereltségű szolgálati gépjárművek és motorcsónakok megjelenése. A halőrök munkáját országos léptékekben már eddig is 57 Toyota Hilux terepjáró segítette, egy ilyet használnak például a velencei-tavi kirendeltség munkatársai is.

Július 28-án, kedden Zambó Péter agrárminisztériumi államtitkár és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott jelenlétében Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke adott tovább újabb 15 Suzuki Vitara típusú személygépjárművet munkatársainak, az elképzelés az, hogy ezek elsősorban a szervezet tagszövetségeiben dolgozó, ügyvitelt támogató kollégák mindennapi munkáját segíti a jövőben. A beszerzés értéke több mint százmillió forint. A MOHOSZ velencei-tavi kirendeltsége egy ilyen autót vett át a rendezvényen. Bejelentették azt is, hogy a következő napokban folyamatosan további átadások történnek.

Egyebek mellett a kedden bemutatott, ugyancsak egyedi kialakítású, kiegészítőkkel felszerelt, a terepen jól használható Piaggio Typhoon típusú halőri robogókból ugyancsak kapnak a munkatársak, természetesen a Velencei-tó halőrei is. A MOHOSZ közleményben köszönte meg a kormánynak és az Agrárminisztériumnak a segítséget, valamint minden érintett szervezet és személy közreműködését és együttműködését. Egyben ismételten arra kérték a horgászokat, hogy a halőrök mellett az ügyviteli kollégák munkáját is partnerként kezelve segítsék. Hiszen közös cél hazánk vizes élőhelyeinek, vízi élővilágának megóvása és a horgász infrastruktúra fejlesztése.