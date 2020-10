A fontosabb utcáit újítja fel Perkáta a közpénzből

A helyi Önkormányzat sikerrel pályázott, és 19.886.497 forintot nyert beltéri útfejlesztésre, amellyel a két éve benyújtott és tavaly megvalósított Táncsics utcai útfejlesztést is folytatják.

– A projekt összköltsége 23.372.350 forint, ami azt jelenti, hogy így az önkormányzat önrésze közel 15%, azaz nagyjából 3,5 millió forint lesz. – olvasható a volt polgármester közleményéből.

Somogyi Balázs megemlítette, hogy a pályázatban közel 900 folyóméter hosszú (3 méter szélességben, 2.700 négyzetméter útfelülettel) útszakasz pormentesítése, azaz aszfaltozása történik meg. Ezzel befejeződik a teljes Táncsics Mihály utca, illetve folytatva a Szent István utca rövid szakaszán a Babits utcáig, valamint a projekt része a Sport utcai végének aszfaltozása is a Táncsics és a Sport utca között.

– Sokszor elmondták a lakosok, hogy számukra talán az utak állapota a legfontosabb, ezért is nagyon örülünk annak, hogy most már zsinórban három éve nyertünk támogatást útfejlesztésre hazai forrásból, kormánytámogatással. A három projekt támogatási összege így egyben már 50 millió forint (2018-ban és 2019-ben 15-15 millió, idén pedig majd 20 millió), ami az önkormányzati önrészekkel közel 60 millió forinttal fejlesztette, fejleszti az eddig poros vagy nagyon rossz állapotú útjainkat – tette hozzá Somogyi, aki 2006 óta vezette Perkáta települését, ám a képviselő-testületben mutatkozott ellenségeskedésekre hivatkozva szeptember 21-én beadta lemondását 14 év kormányzás után. Zárásként hozzátette, bízik abban, hogy az említett hároméves fejlesztési felfutás nem áll meg, s a következő években is sikeresen folytathatja az új testület az általuk elkezdett munkát.