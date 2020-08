20 év alattiak mellett a gyesen, gyeden és cseden lévők is kedvezményesen szerezhetnek jogosítványt

Ismét bővült a kedvezményezettek köre: július 1-je óta a kisgyermekes anyukák, apukák, nagyszülők is igénybe vehetik a B kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló támogatást.

A vezetői engedély megszerzése meglehetősen nagy anyagi terhet jelent azoknak, akik B kategóriás jogosítványt szeretnének. A 20 évesnél fiatalabbak a kormány egyik két évvel ezelőtti rendeletének értelmében 2018. július 1-jétől vehetik igénybe a jogosítványszerzést segítő támogatást. Az országos adatok szerint eddig már több mint 56 ezren éltek a lehetőséggel. Az általunk megkérdezett székesfehérvári autósiskola vezetője is hasonlóan pozitív tapasztalatokról számolt be. Szabó István elméleti és gyakorlati oktató kérdésünkre elmondta, az elmúlt két év során rendkívül sokan igénybe vették, nagyon népszerű a kedvezmények ezen formája. Mint mondta, az autósiskolába érkező tanulók tudnak a lehetőségről és élnek is vele. Nagyságrendileg az összes tanuló 75 százaléka a 20 év alattiaknak szóló támogatással szerzett jogosítványt. Ez a szám is hűen tükrözi, hogy a jogosítványt egyre fiatalabb korban szeretnék megszerezni a vezetés iránt érdeklődők.

Idén július 1-jétől a kormány döntése alapján tovább bővült a támogatásra jogosultak köre.

A B kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatást a cseden, gyeden és gyesen lévőkre is kiterjesztették, korhatártól függetlenül.

A jogszabály nem szabja meg, hogy milyen gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülőknek jár a támogatás, így nem csak a cseden, gyeden és gyesen lévő anyák, hanem a gyeden és gyesen lévő apák, nagyszülők is élhetnek a lehetőséggel. A jogosultság alapfeltétele, hogy a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2020. június 30-át követően tegyék le. A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 ezer forint.

A legújabb kedvezménnyel kapcsolatban Szabó István iskolavezető-oktató elmondta, tapasztalata szerint nem sokan tudnak a lehetőségről, így az elmúlt másfél hónapban – mióta a rendelet hatályba lépett – nem mutatkozott élénk érdeklődés a támogatás ezen formája iránt.

– Úgy gondolom, hogy azért sem annyira népszerű ez a támogatás, mert a kisgyermekes szülőknek nagyrészt már van jogosítványuk. Akinek még nincs jogosítványa az sem biztos, hogy tud élni a lehetőséggel, mert egy kisgyerek mellett nem biztos, hogy belefér az idejükbe – mondta el kérdésünkre Szabó István oktató.

A székesfehérvári árakat tekintve egy B kategóriás jogosítvány megszerzése átlagosan akár 200-250 ezer forintba is kerülhet.

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani formanyomtatványon vagy elektronikus úton, mellékelve a szükséges dokumentumokat. Fontos, hogy a támogatás iránti kérelem a közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letételének napjától számított egy éven belül terjeszthető elő, utána már elveszik ez a kedvezmény.