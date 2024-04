A korábban a BSE, a Vasas Óbuda, a Fatum Nyíregyháza, a KNRC, a Haladás és a Szent Benedek RA csapatiban is megforduló játékos csütörtökön utolsó összecsapásán lép pályára a BRSE elleni bronzmeccsen.

– Nagyon nehezen éltem meg, hogy kikaptunk. Nehezebben, mint amire számítottam. Természetesen szerettem volna győzelemmel búcsúzni és egy szép keretet adni a karrieremnek – mondta Vacsi Evelin a hazai pályán 3-2-re elveszített negyedik mérkőzés után. A játékos Székesfehérvárról indult és az sem volt titok, hogy a kiindulási helyen szeretné befejezni pályafutását.

A legutóbbi találkozó után Vacsi Evelint csapattársai és a nevelőedzője, Fésüs Irén köszöntötte, ami nagyon jóleső gesztus volt a játékos számára.

– Jól esett, nem számítottam ilyesmire, nagyon meghatott – mondta Vacsi.

A csütörtöki találkozóval kapcsolatban úgy vélekedett, az fog dönteni, az adott szituációkban ki tud jobban koncentrálni és megfelelő, higgadt döntéseket hozni.

– Számomra hatalmas boldogság, hogy egy olyan csapatban zárhatom le a pályafutásom, ahol a legjobb barátnőim velem vannak, és a csapaton belül is olyan kapcsolatok születtek, amelyek tovább kísérnek majd, és nem szakadnak meg. Hiszem, hogy sikerül megszereznünk a bajnoki érmet, mert nagyon megérdemeljük, de meg is kell küzdenünk érte, hogy győztesként fejezhessük be a szezont – nyilatkozta Vacsi Evelin, a klub hivatalos oldalának.