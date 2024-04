MÁV Előre Foxconn – DEAC 3:2 (23, -23, -23, 16, 12)

Székesfehérvár, 195 néző

Vezette: Tillmann Gyula, Kiss Zoltán

MÁV Előre Foxconn: Szabó V. 2, Ambrus 7, Janke 8, Koci 30, Eke 7, Pesti 22. Csere: Takács M (liberó), Dileo 1, Boa, Fazekas, Tomanóczy B. Vezetőedző: Omar Pelillo.

DEAC: Bagics 7, Marlon 11, Mikuláss-Koch 5, Willian 15, Kiss I. 5, Pavljuk 25. Csere: Bán (liberó), Bakóczy, Imre, Veres, Remete. Vezetőedző: Fodor Antal.

Az eredmény alakulása: 1. játszma: 3:4, 6:8, 11:13, 12:15, 15:18, 20:20, 22:22, 24:23. 2. játszma: 3:6, 8:11, 11:15, 13:18, 17:21, 21:21, 23:24. 3. játszma: 4:1, 5:5, 7:9, 12:12, 14:17, 15:18, 18:21, 22:24. 4. játszma: 4:3, 9:6, 13:9, 16:10, 19:13, 23:16. 5. játszma: 3:5, 5:8, 10:10, 13:10.

A bemelegítés közben semmi nem utalt arra, hogy feszültek lennének a játékosok, akik egykedvűen végezték megszokott feladataikat. Omar Pelillo, a fehérváriak mestere laptopját böngészte segítőjével, míg a túloldalon Fodor Antal a DEAC vezetőedzője is hozzá hasonlóan ezt tette, csupán annyi volt a különbség, hogy ő a tabletet nyomogatta. Pedig mindkét gárda tisztában volt azzal, hogy a harmadik összecsapás sorsdöntő lehet, hiszen hazai siker esetén lezárul a párharc, ellenkező esetben azonban folytatódott volna a Hajdúságban. Mindenesetre az első szettet jobban indította a DEAC, kisebb hibák után magukhoz ragadták a vezetést Vlagyiszlav Pavljuk vezérletével, és előbb 6:8-ra, majd 12:15-re vezettek. A MÁV Előre együttesében ekkor egyedül Pesti Marcell tartotta a frontot, és nem véletlenül kérte ki többször idejét Pelillo, hogy rendet tegyen a fejekben. 20-nél érték utol ellenfelüket a kék-fehérek, és ezután vért izzadva, de behúzták a rész sikert.

A második etapban talán az idei szezon egyik leggyengébb produkciójával rukkolt ki a házigazda. Semmi sem akart összejönni, és ez már idejekorán, 2:5-ös debreceni előnynél látszott. Rengeteg volt a rontás, és a koncentráció is alábbhagyott. 13:18-as állásnál Pelillo megpróbált időkéréssel hatni tanítványaira, de sok foganatja nem volt, mert továbbra is gyengélkedett a Loki. Majd nehezen, de beindultak, 21-nél egalizáltak, ám a játszmát végül a vendégek nyerték, akik jobban összpontosítottak a hajrában.

A harmadik szett, hasonlóan az előzőhöz igen szorosan alakult, de a döntő pillanatokban a debreceniek brazil négyes ütője, Cesar Coello Rabel Willian és Pavljuk jól döntöttek, és 13:13 után már csak a fekete mezesek neve mellett volt magasabb szám az eredményjelző táblán. 20:21-nél még bizakodtak a hazai drukkerek, ám a vége újfent a látogatóké lett.

A negyedik felvonásra – amikor szinte már égett a ház – magára talált a MÁV Előre, és ellentmondást nem tűrő játékkal, Redjo Koci és Pesti pontjainak is köszönhetően olyan tetemes fórt kovácsolt, amelyet képtelen volt ledolgozni a DEAC, és Christian Janke ütését követően kilencpontos előnnyel nyerte a játszmát.

Az ötödik, mindent eldöntő szett sem volt igazán zökkenőmentes részükről, előjöttek megint a korábban látott bakik, és a fordulásnál sokan egy lyukas garast sem adtak volna a végső győzelemért, 5:8. Nem így gondolták viszont a fehérváriak, akik óriásit küzdve előbb egyenlítettek (10:10), majd hatalmas, végső rohamot indítva fordítottak, és lezárták a csatát.

A csapat két éven belül másodszor jutott a bajnoki döntőbe, ahol a kora délután a MAFC csapatát legyőző Fino Kaposvár várja őket.

– Nagyon szoros összecsapáson vagyunk túl, büszke vagyok a fiúkra, hogy nem adták fel és a végsőkig küzdöttek. Erre az erőre és kitartásra a Kaposvár ellen is nagy szükségünk lesz. – értékelte a találkozót Pelillo.