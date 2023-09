ESMTK - Fehérvár FC 1-0 (0-0)

Pesterzsébet, 900 néző. Vezette: Antal Péter (Garai, Kiss B.)

ESMTK: Jeszenszky - Slezak, Soós (Helmich, 68.), Kovács B., Márton D., Molnár R., Tagai, Molnár J., Wirth (Rédei, 91.), Molnár T., Lucz. Vezetőedző: Turi Zoltán

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese (Fiola, 81.), Csongvai, Spandler, Gergényi - Kastrati (Katona M., 69.), Bambock (Kalmár, a szünetben), Christensen (Deybi Flores, 69.), Schön - Karamoko, Szabó L. (Kodro, a szünetben) Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Lucz (75.)

Sárga lap: Molnár T. (35.), Molnár J. (59.), Jeszenszky, (93.) ill. Gergényi (71.)

"Nagyon örültünk, mikor a Videotont sorsolták nekünk ellenfélül. Ujjongtunk, hiszen nagy csapatot fogadhatunk, aki ellen most akár tovább is juthatunk" - mesélte mosolyogva egy piros, "Pesterzsébet" feliratú pólóba öltözött hölgyszurkoló az ESMTK-stadion faszerkezetű tribünjén. Az élvonalbeli stadionokhoz szokott szemnek kuriózumként szolgált az erzsébeti pálya lelátója, míg a hazaiak számára egy olyan együttes vendégjátéka rejtett különlegességet, mely a magyar labdarúgás történetében meghatározó szerepet játszott. Az NB III-ban negyedik helyen álló Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör drukkerei azonban úgy érezték: most elkaphatják a Vidit.

900 néző előtt vonultak ki a csapatok

Fotó: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport

Miközben a hangszóróból üvöltő house-zenére folyamatos ritmusban gyülekezett a publikum a lelátón, a pályán kisebb drámát élhettek át a piros-fehérek, a csapatkapitány a bemelegítés közben megsérült, az élete meccsére készülő Túri Dánielt le kellett támogatni a játéktérről, Tagai ugrott be helyette a kezdőbe.

A fehérváriaknál Kovács Dániel és Pető Milán bajlódott sérüléssel, így velük nem számolhatott Bartosz Grzelak, aki kihagyta a kezdő tizenegyből a válogatottakat. Viszont Gergényi Bence tétmeccsen is bemutatkozhatott a védelem bal oldalán. S bizony neki is kellett rendesen mozognia, hiszen az első 25 percben teljesen kiegyenlített volt a küzdelem. Sőt, a hazaiak több akciót is kidolgoztak, több szöglettel is próbálkozhattak, mint a Vidi, de gólhelyzet egyik oldalon sem alakult ki. Először az ESMTK kapusának, Jeszenszkynek kellett labdához érnie, Csongvai 25 méteres szabadrúgását védte a jobb felső sarok előtt. De az igazi melója Tóth Balázsnak volt, mikor fél óra elteltével Bambock veszítette el csúnyán a labdát a Vidi térfelének közepén, Soós Bence pedig 20 méterről küldött egy rakétát, Tóth nagyot vetődve terelte el a bal felső elől a labdát. A Vidi-játékosok közül talán a legaktívabban futballozó Schön Szabolcs válaszolt néhány perccel később, 18 méterről, ballal tekert a jobb alsó sarok felé, de Jeszenszky védett. A 37. minutumban rendkívül közel járt a gólszerzéshez az ESMTK, Molnár János jobbról érkező kiváló centerezésére vetődött a védőit faképnél hagyó Lucz Viktor, a bal lábáról azonban a kapufa mellé gurult a labda. A szünet előtt előbb Bese közeli belsőzését védte a hazaiak portása, majd végre egy tetszetős akciót vezettek a fehérváriak, a végén Szabó Levente lövését kellett kiütnie Jeszenszkynek.

Schön Szabolcs érezte a sarkot, ahogy Jeszenszky-kapus is

Fotó: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport

A szünet után Kalmár Zsolt és Kenan Kodro is játékba szállt, nem pihentette tovább őket Bartosz Grzelak, a fehérvári tréner komoly javulást várt együttese játékától. Karamoko került fel center posztra, s volt is sansza a gólszerzésre, Spandler hosszú indítása nyomán Bese adhatott középre, Karamoko azonban nem találta el jól ordító helyzetben, Jeszenszky leért a labdára. Egy perccel később Kodro egy hazai védőt talált fejbe, majd a szöglet nem jelentett veszélyt a erzsébetiek kapujára. Nem sokkal később Kalmár 20 méteres lövését ütötte ki vetődve a hazai kapus. Érett a fehérváriak találata, az ESMTK már ki sem szabadult térfeléről. Jeszenszky Ádám ihletett formában védett a Vidi ellen, Kodro 14 méterről megeresztett, jobblábas löketét is bravúrral védte. Húsz percnyi elszánt védekezés után kijjebb szabadult az ESMTK, Lucz Viktor például nem sokkal tévesztett célt. Sőt, a 67. percben Molnár Róbert előtt nyílt terület, jobbján és balján is érkezett társ, ő lőtt, Christensenről pattant szögletre a labda. Az utolsó bő húsz percre Katona Mátyással és Deybi Flores-szel próbálta gyorsítani a játékot a Vidi mestere. Nem sikerült. Olyannyira nem, hogy a 75. percben a leshatárról kilépő Lucz Viktor robbant rá egy hosszú labdára, s ballal a léc alá lőtt, 1-0. Másfél perccel később le is zárhatta volna a párharcot az ESMTK: a csereként beállt Helmich helyezett a kapu fölé. Hiába szállt harcba Fiola Attila is, továbbra is a piros-fehérek domináltak, a Vidi képtelen volt újítani.

A pesterzsébetiek ráéreztek, hogy van keresnivalójuk a kupában, s kiejtették az NB I-es Fehérvár FC-t. Azon érdemes gondolkodni, hogy valóban ennyit tud ez az állomány, vagy más cél vezérelte a játékosok egy részét...